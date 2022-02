Pokémon Presents, febbraio 2022: oggi pomeriggio la presentazione, come seguirla

Oggi pomeriggio andrà in onda un nuovo Pokémon Presents in occasione dei festeggiamenti del Pokémon Day 2022, con novità per tutti i fan del brand. Ecco tutti i dettagli e come seguirlo.

Il Pokémon Presents andrà in onda alle 15:00 italiane di oggi, domenica 27 febbraio 2022. Potrete guardare la presentazione sul canale YouTube italiano ufficiale di Pokémon a questo indirizzo o su quello internazionale da qui.

The Pokémon Company ha già annunciato che la presentazione durerà all'incirca 14 minuti, senza però anticipare i contenuti che verranno mostrati. Difficile prevedere cosa verrà presentato oggi pomeriggio, data l'ampia gamma di videogiochi che gravitano intorno al brand.

Pokémon Presents, febbraio 2022

Ci sono buone probabilità che venga annunciata la data di uscita di GCC Pokémon Live, la nuova iterazione del gioco di carte per PC e dispositivi mobile, ma anche nuovi lottatori per Pokémon Unite o l'approdo della settima generazione su Pokémon GO, stando alle voci di corridoio dei giorni scorsi.

Non è da escludere neppure l'annuncio di un DLC di Leggende Pokémon Arceus, dato che un leak delle passate settimane lo dà in uscita già ad aprile, nonché possibili novità relative alla nona generazione della serie Game Freak, seppur ci sembra poco probabile viste le tempistiche.

E voi cosa vi aspettate dal Pokémon Presents di oggi pomeriggio? Fatecelo sapere nei commenti.