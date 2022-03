Ghost of Tsushima Legends del Plus per PS5 impedisce di ottenere l’upgrade scontato da PS4

Brutta sorpresa per chi, possedendo la versione PS4 del gioco completo, ha riscattato Ghost of Tsushima Legends in versione PS5 dal PlayStation Plus di questo mese, perché si è visto togliere la possibilità di fare l'upgrade economico alla versione di ultima generazione del gioco completo.

Di base si tratta dell'ennesimo problema causato da come il PSN gestisce le varie versioni dei giochi. In questo caso non sono moltissimi a esserne colpiti, ma il caso è comunque indicativo.

Perché accade? Riscattando la versione PS5 di Ghost of Tsushima Legends il PSN blocca l'upgrade scontato al gioco completo da PS4 perché per il sistema il gioco è tra quelli già posseduti, essendo Legends parte della versione Director's Cut. L'unica soluzione, nel caso si voglia tornare a usufruire dell'upgrade economico, è quella di contattare Sony per chiedere che Ghost of Tsushima Legends per PS5 venga rimosso dall'account.

Interessante il fatto che volendo, è in ogni caso possibile acquistare la versione completa per PS5 di Ghost of Tsushima, il che crea non poca confusione.

Per il resto vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è disponibile in versione PS4 e PS5.