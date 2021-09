Super Mario torna al cinema dopo 28 anni dal disastroso film con Bob Hoskins

Nonostante il successo di Sonic - Il film e soprattutto di Detective Pikachu non era poi così scontato che Nintendo decidesse di riprovarci col cinema e Super Mario . La casa di Kyoto, infatti, non ha un buon rapporto con le sale cinematografiche e la televisione in generale. Dopo la catastrofica pellicola del 1993 con Bob Hoskins, sembrava proprio che a Nintendo avessero chiuso definitivamente con la settima arte. Poi, un paio di anni fa, si era cominciato a parlare di un ipotetico film in computer grafica ispirato alle avventure dell'idraulico baffuto, ma le notizie si erano susseguite così a rilento che sembrava non se ne fosse fatto più niente.

Storia di un disastro

Super Mario Bros., John Leguizamo e Bob Hoskins in una scena del film

All'inizio del 1990, poche settimane dopo che era uscito al cinema Il piccolo grande mago dei videogames, il presidente Minoru Arakawa aveva autorizzato la lavorazione di un film ispirato alla mascotte Nintendo che non fosse solo un mediocre spot pubblicitario. Per tutto l'anno successivo numerosi studi cinematografici avevano proposto sceneggiature, budget e attori. Decisa ad avere un maggior controllo nonostante i costi, Nintendo si rivolse a due registi indipendenti: Jake Eberts e Roland Joffe. Arakawa era rimasto molto colpito dalle atmosfere tetre delle loro precedenti sceneggiature ed era convinto che avrebbero potuto attirare un pubblico più ampio. Così, nell'ottobre del 1990, Arakawa e Hiroshi Yamauchi vendettero a prezzo ridotto i diritti sul marchio, e da quel momento in poi, andò storta praticamente ogni cosa.

Super Mario Bros., Dennis Hopper e Bob Hoskins in una scena del film

Dustin Hoffman era molto interessato a interpretare il ruolo di Mario. Arakawa non condivideva il suo stesso entusiasmo e, anzi, scartò l'idea immediatamente, sostenendo che Hoffman non sarebbe stato adatto a quella parte. I produttori puntarono quindi su Danny DeVito: Arakawa approvò la nuova scelta, tuttavia DeVito rifiutò la parte per concentrarsi sulla sua carriera di regista. L'attore successivo sulla lista era un giovanotto di nome Tom Hanks che aveva accettato la parte per un compenso di appena 5 milioni di dollari, ma i produttori e la Nintendo fecero marcia indietro poco prima di concludere l'affare, poiché nutrivano seri dubbi che un attore di poca fama potesse interpretare un ruolo così importante. Hanks si riprese in fretta dalla delusione, anche perché quattro film dopo avrebbe vinto il premio Oscar come miglior attore in Philadelphia.

Mentre si cercava il cast, sul fronte della regia le cose non andavano meglio. Joffe, volendosi concentrare unicamente sul ruolo di produttore, decise di assumere Greg Beeman come regista, ma Beeman non aveva mai diretto nulla di importante e nessuno gli avrebbe affidato un film dal budget milionario. Si pensò allora a Rocky Morton e Annabel Jankel, una coppia di sposini di Londra che avevano girato solo videoclip musicali e The Max Headroom Show, un innovativo programma televisivo. Morton e Jankel decisero che il film non avrebbe dovuto soltanto attirare un pubblico più adulto, ma anche sfoggiare toni ancora più cupi e grotteschi, e per questo avevano bisogno di una sceneggiatura che riflettesse la loro eccentrica visione del film.

Super Mario Bros., Yoshi (sic!) e Samantha Mathis in una scena del film

Barry Morrow, che aveva vinto da poco il premio Oscar per Rain Man, avrebbe dovuto scrivere una sceneggiatura molto articolata, ma si offese per il rifiuto a Hoffman, e così, mentre le riviste parlavano di lui, Nintendo si rivolgeva invece a Jim Jennewein e Tom S. Parker, due tizi che non avevano mai scritto una sceneggiatura in vita loro.

Il film per come lo avevano immaginato, però, non era male: doveva essere una favola moderna con elementi fantascientifici. Il problema è che l'avevano scritto per Beeman, perciò Morton e Jankel, che erano subentrati nel frattempo, scartarono tutto e assunsero Parker Bennett e Terry Runte, autori di commedie grottesche. Morton e Jankel volevano che Super Mario Bros. ricordasse Ghostbusters nelle atmosfere e nei personaggi, e dato che i due nuovi sceneggiatori lavoravano a rilento, li licenziarono per assumere Dick Clement e Ian La Frenais, che firmarono un copione votato all'azione. Questo, però, non andò bene a Nintendo, che voleva una storia meno surreale, perciò dovettero riscriverlo da capo e modificarlo pesantemente quando fu scelto l'attore che avrebbe interpretato Mario: loro avevano immaginato Tom Hanks, visto che l'assunzione era andata praticamente in porto, ma poi la produzione aveva scelto Bob Hoskins, che era completamente diverso nel carattere e nella fisionomia.

Super Mario Bros., Dennis Hopper era il Re Koopa

Sembrava che fosse ormai tutto deciso, finché i produttori Eberts e Joffe si resero conto che il film non rappresentava minimamente il videogioco. Nintendo voleva un prodotto più adulto, ma la sceneggiatura era forse pure troppo strampalata, rispecchiando le idee eccentriche dei registi che Nintendo non vedeva più di buon occhio. Si chiamarono così altri due scrittori, Ed Solmon e Ryan Rowe, ai quali fu proibito di interagire coi registi per non contaminare il loro lavoro: il risultato fu che il copione arrivò agli attori completamente diverso da come era stato proposto. Eberts e Joffe fecero marcia indietro anche stavolta, ma Clement e La Frenais avevano già trovato un altro incarico, perciò si tornò a Bennett e Runte, che andarono sui set in Nord Carolina dove nessuno poteva lavorare, non essendoci un copione, e il clima era praticamente di guerra fredda.

E nelle settimane successive le cose peggiorarono quando i registi presero a maltrattare lo staff, arrivando a schizzare del caffè caldo in faccia a una comparsa. A quel punto, persino agli attori non gliene fregava più niente del film: Hoskins e John Leguizamo, che interpretava Luigi, si sbronzavano regolarmente sul set, e a un certo punto rimasero persino coinvolti in un incidente d'auto che costrinse il primo a portare un gesso per gran parte del film.

Super Mario Bros., John Leguizamo era Luigi e Bob Hoskins era Mario nel film del 1993

La lavorazione aveva accumulato dei ritardi mostruosi che costrinsero i registi a tagliare un sacco di scene in fase di montaggio, compreso lo spettacolare finale in cui Mario affrontava un gigantesco Re Koopa sul ponte di Brooklyn e lo sconfiggeva schiaffandogli nelle fauci una Bob-omba: nella pellicola ufficiale si limita a sparargli in una scena molto più economica.

Il film, ovviamente, fu bocciato da pubblico e critica, al botteghino fece meno di quanto era costato e in generale passò alla storia come uno dei peggiori adattamenti cinematografici di un videogioco. Mentre il cast, i produttori e i registi lo ricordano come un'esperienza terribile - Dennis Hopper avrebbe dovuto restare sul set per cinque settimane, se ne andò dopo diciassette! - e nelle interviste si sono praticamente insultati a vicenda per anni, l'unico che ha continuato a valutarlo come un'esperienza positiva è stato Shigeru Miyamoto che, in un'intervista a Edge, ammise che forse il film aveva voluto essere troppo simile al videogioco. Dopo quest'affermazione, in molti si sono domandati se l'abbia mai visto...