Xbox Cloud Gaming: 1 miliardo di persone possono accedere al servizio, secondo Microsoft

Xbox Cloud Gaming è ora disponibile in Australia, Brasile, Giappone e Messico, portando così il totale delle nazioni all'interno delle quali è possibile usare il servizio Microsoft a 26, divise nei 5 continenti. Ancora più interessante è però un altro dato: ora, secondo la compagnia americana, 1 miliardo di persone possono accedere a Xbox Cloud Gaming.

L'obiettivo dichiarato di Microsoft è arrivare a 3 miliardi di persone, di conseguenza possiamo affermare che la compagnia è a un terzo del proprio percorso. Ovviamente, il fatto che 1 miliardo di persone possa accedere a Xbox Cloud Gaming non significa che effettivamente il numero di utenti sia così alto. Attualmente per usare il cloud gaming di Microsoft si deve essere abbonati a Xbox Game Pass e, secondo Take-Two, il numero di iscritti è pari a circa 30 milioni.

Xbox Game Pass: il logo e cinque giochi inclusi

Ecco la dichiarazione di Microsoft, in traduzione: "Con l'espansione di Xbox Cloud Gaming ai giocatori in Australia, Brasile, Giappone e Messico, stiamo ora offrendo l'opportunità a oltre un miliardo di persone in 26 paesi nei cinque continenti di poter giocare ai giochi Xbox Game Pass dal cloud sui loro smartphone, tablet e PC. Dal momento che il cloud gaming è alimentato da console Xbox Series X personalizzate, ciò significa che questi giochi vengono giocati su una Xbox nel cloud, offrendo tempi di caricamento più veloci e frame rate migliori per l'esperienza di gioco.

Sebbene il cloud gaming supporti una serie di controller, vogliamo anche essere sicuri che tutti i giocatori si sentano i benvenuti o possano giocare se si trovano senza un controller. Per fare questo abbiamo costruito il supporto per i controlli touch su giochi selezionati come Minecraft Dungeons e Hades, con altri giochi che otterranno il supporto touch nel tempo.

Questo viaggio per portare il Cloud Gaming in questi quattro nuovi paesi è stata una vera e propria partnership con la comunità. Attraverso il nostro programma di anteprima, abbiamo imparato molto dai giocatori che hanno partecipato. Grazie ai giocatori in Brasile, che hanno riempito i nostri server di cloud gaming ancor prima che annunciassimo il lancio dell'anteprima. E i giocatori in Messico che hanno reso Gears 5 il nostro gioco più giocato in anteprima. In Australia e Giappone, è stato fantastico vedere la diffusione dei controlli touch con Minecraft Dungeons. Semplicemente non saremmo qui oggi senza questa partnership, grazie."