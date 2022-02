Xbox Game Pass su Steam? Valve sarebbe felice di collaborare con Microsoft

Steam Deck, la nuova "console portatile" di Valve, sarebbe il dispositivo perfetto per usare Xbox Game Pass (o PC Game Pass) ovunque e la compagnia sarebbe "più che felice" di collaborare con Microsoft per poter portare ufficialmente il servizio in abbonamento su Steam a questo scopo.

In una recente intervista condotta da PC Gamer a Gabe Newell, il CEO di Valve ha spiegato che la compagnia non ha, al momento, una forma di servizio in abbonamento in programma ma sarebbe felicissima di collaborare con Microsoft per poter portare il PC Game Pass in maniera ufficiale su Steam e quindi su Steam Deck.

"Non credo che un servizio equivalente al Game Pass sia qualcosa che ci riguardi, o proporre in ogni caso un servizio su abbonamento in questo momento", ha spiegato Newell, "Ma per i loro utenti è chiaramente un'opzione molto popolare e saremmo più che felici di lavorare con loro per poterlo portare su Steam".

L'apertura di Microsoft nei confronti di Steam è ormai palese e anche il recente annuncio della chiusura del Bethesda.net Launcher con migrazione su Steam ne è un'ulteriore conferma, ma sembra che il sentimento sia reciproco.

Steam Deck, nell'immagine, potrebbe essere il dispositivo ideale per il Game Pass

Con Valve che al momento non ha intenzione di offrire un servizio su abbonamento, secondo il CEO Gabe Newell una collaborazione con Microsoft per portare il PC Game Pass su Steam sarebbe una soluzione ideale.

Lo sarebbe ancora di più in vista di Steam Deck, visto che l'accesso immediato e portatile alla propria libreria di giochi attraverso l'abbonamento al Game Pass incrementerebbe ancora di più la fruizione del servizio. "Abbiamo avuto parecchie discussioni sull'argomento", ha aggiunto Newell, "Se gli utenti vogliono con forza una cosa, allora bisognerebbe cercare di fare in modo che la possano avere, ecco quello che pensiamo". Palla a Microsoft, dunque: Phil Spencer avrà intenzione di portare il PC Game Pass su Steam?