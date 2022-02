Dungeons of Dreadrock, recensione di un RPG che guarda al classico con nuovo spirito

Sicuramente trae ispirazione dai vecchi action adventure o GDR per computer, ma questo riguarda più l'estetica e lo spirito generale che non la sua struttura, mentre come gameplay l'esempio più vicino potrebbe essere Legend of Grimrock , e l'assonanza tra i titoli potrebbe non essere proprio casuale.

A prima vista si tratta di una sorta di avventura in stile GDR, ma ben presto si capisce come la sua struttura si impostata più su caratteristiche da puzzle, sebbene mantenga sempre un grado d'ibridazione particolare che lo rende poco inquadrabile e di conseguenza molto fresco e godibile.

Se siete alla ricerca di un gioco mobile facile da avviare ma impegnativo e profondo, allora questa recensione di Dungeons of Dreadrock può indicarvi facilmente il prossimo download da effettuare. Il gioco di Christoph Minnameier ha il pregio di affascinarci fin dalla prima schermata, inserendoci immediatamente nei suoi meccanismi nel giro di pochi minuti dall'avvio, proprio come uno Zelda dei tempi andati.

La storia viene introdotta nel giro di pochi secondi di dialoghi e narrazione: ogni anno, un giovane ragazzo viene scelto per sfidare il Re della Montagna, dopo aver affrontato il temibile dungeon che porta alla cripta della creatura. La protagonista è sorella del prescelto, che ha il compito di accompagnarlo semplicemente all'ingresso del Dead King's Gate, ma qualcosa non va decisamente per il verso giusto. Le scelte effettuate dai saggi del villaggio si rivelano imprecise, e la ragazza si ritrova a dover affrontare la terribile prova del Re al posto del fratello, avanzando nelle profondità della montagna di livello in livello fino alla sfida finale. Il tutto si svolge sui diversi piani del dungeon, con i livelli che occupano ognuno una singola schermata e richiedono di risolvere alcuni enigmi e combattere i nemici presenti per raggiungere l'uscita e progredire nel percorso.

Puzzle e RPG

Dungeons of Dreadrock: la storia inizia dall'ingresso della montagna, in questa immagine

Lo scopo di Dungeons of Dreadrock è completare i livelli raggiungendo l'uscita, solitamente passando attraverso trappole, nemici e cercando di trovare chiavi e risolvere enigmi dall'impostazione semplice ma dalla soluzione sempre più complessa. È un RPG dungeon crawler come concetto, ma la sua struttura ricorre al puzzle e ad elementi ibridi che richiamano anche il gioco di ruolo a turni: per esempio, lo spostamento della protagonista avviene a caselle, così come quello dei nemici, cosa che impone una certa impostazione strategica nei movimenti consentendo di schivare minacce e attacchi con il giusto tempismo e sfruttare la posizione per avere dei vantaggi rispetto ai nemici. Il combattimento è estremamente semplice: si tratta semplicemente di trovarsi nella casella adiacente al nemico e muoversi nella sua direzione per sferrare un colpo, ma capita più spesso che si debba cercare di evitare lo scontro diretto e semplicemente fuggire o utilizzare trappole e altri nemici presenti nel livello a proprio vantaggio, eliminando gli avversari in maniere alternative. Da questo punto di vista, il controllo basato su tocchi veloci e swipe non è sempre preciso e può causare degli errori accidentali.

Questo approccio tattico apre la strada a una quantità di situazioni notevole, data anche la continua introduzione di nuovi elementi di gioco tra nemici di diversa tipologia, nuove trappole e oggetto dello scenario con cui poter interagire.

Dungeons of Dreadrock: i livelli sono racchiusi in singole schermate ma sono spesso geniali

C'è ovviamente una certa ripetizione di soluzioni di gameplay nel corso dei 100 livelli che ci separano dal Dead King, ma ogni piano è così concentrato e ricco di caratteristiche da non abbandonarci mai al tedio, vista anche la brevità con cui si esauriscono, come piccole fiammate di gameplay in rapida successione. Tutto questo è poi rappresentato con uno stile semplice e pulito dal punto di vista audio-visivo, classicheggiante nel suo 2D di maniera ma non troppo ruffiano e dotato di un notevole livello di dettaglio e animazioni convincenti, con piccoli tocchi di classe che ne impreziosiscono la caratterizzazione.

Dungeons of Dreadrock è distribuito come free-to-play con la presenza di pubblicità: queste compaiono con scarsa frequenza e non infastidiscono più di tanto ma è comunque possibile (e consigliabile) sbloccare la versione priva di spot promozionali al prezzo di 2,39 euro.