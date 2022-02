Assetto Corsa Competizione, la recensione della versione Playstation 5 e Xbox Series X|S

Quando Assetto Corsa Competizione sbarcò per la prima volta sulle console Playstation 4 e Xbox One, i videogiocatori rimasero un po' delusi dal lavoro svolto dagli sviluppatori. Su PC, piattaforma regina di questo genere di videogiochi, il titolo di Kunos Simulazioni offre numerose opzioni di personalizzazione per gli amanti del sim racing, oltre che un comparto tecnico di tutto rispetto. A causa delle importanti limitazioni legate all'hardware, il gioco non poteva eccellere ugualmente anche su hardware di vecchia generazione. Ormai, però, bisogna guardare al futuro, perché nonostante la scarsa disponibilità delle console next-gen, Playstation 5 e Xbox Series X|S sono ormai uscite da più di un anno. La potenza garantita da queste nuove macchine ha permesso a Kunos Simulazioni di colmare il gap con la versione PC di Assetto Corsa Competizione, dando nuova linfa vitale al videogioco simulativo. Come ciliegina sulla torta, l'aggiornamento a questa nuova versione migliorata è stato reso disponibile gratuitamente per chi possiede già il gioco. Non dovevamo far altro che rispolverare il volante, posizionare la pedaliera e scendere in pista a bordo delle vetture GT3 nei numerosi tracciati presenti nel videogioco. In questa nostra recensione di Assetto Corsa Competizione cercheremo dunque di raccontarvi qual è il vero potenziale del gioco, ora che finalmente ha trovato un hardware all'altezza per esprimersi al meglio anche nel mondo delle console.

Piste, vetture e modalità Un tramonto di Assetto Corsa Competizione Acquistando Assetto Corsa Competizione per la prima volta su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, non troverete particolari novità in termini di contenuti. Il videogioco di simulazione si distingue con le sue classiche 11 piste, realizzate maniacalmente dagli sviluppatori e 25 auto della categoria GT3. I contenuti aggiuntivi pubblicati negli anni successivi al lancio originale del videogioco dovranno essere acquistati separatamente. Un vero peccato che non siano stati aggiunti in una sorta di versione "Deluxe", sfruttando il passaggio alle console di nuova generazione, giustificato solamente da un costo ridotto del prezzo di copertina. Gli sviluppatori, però, hanno comunque introdotto delle piccole novità, come una nuova vettura, in particolare l'amatissima BMW M4 GT3. Sono presenti inoltre le ultime livree 2021, per dare una ventata d'aria fresca ai contenuti originali ormai datati. Sfruttando i frequenti sconti sui rispettivi store digitali, riuscirete a portarvi a casa senza spese eccessive i restanti DLC, per godere di tutti gli ottimi contenuti creati da Kunos Simulazioni. Acquistando tutti i componenti avrete accesso alle seguenti competizioni GT3 e GT4: GT World Challenge (2018, 2019 e 2020), Intercontinental GT Challenge, GT4 European Series e British GT Championship. Non scenderemo in ulteriori dettagli su ciò che troverete all'interno del gioco, in quanto ve ne abbiamo parlato ampiamente sia all'uscita della versione PC di Assetto Corsa Competizione, che successivamente nella recensione di Assetto Corsa Competizione per console di vecchia generazione. Sappiate solamente che il titolo offre svariate modalità di gioco, adatte sia per chi desidera un'esperienza più leggera, fino ad arrivare alle sfide più competitive e severe per i puristi del sim racing. Anche in termini di opzioni di personalizzazione, come il livello di difficoltà, gli aiuti alla guida o altre opzioni, il titolo garantisce una buona accessibilità a chiunque.

Stessi contenuti, ma con una marcia in più Il tramonto sul tracciato in Assetto Corsa Competizione per Playstation 5 e Xbox Series X|S Una delle principali debolezze della versione per Playstation 4 e Xbox One fu la mancanza del supporto ai 60 fotogrammi al secondo. Chi ha macinato qualche chilometro su videogiochi appartenenti a questo genere sa perfettamente quanto sia importante la fluidità in titoli simili. Mentre nel panorama eSports nel settore sim racing si punta ai 360 FPS, restare inchiodati ai classici 30 era semplicemente inaccettabile. Certo, i giocatori più casual potevano anche trascurare un elemento simile. Peccato che il titolo non era affatto dedicato a loro (complice anche una mancata ottimizzazione della guida con il controller), quindi tale scelta passata rimane tutt'ora ingiustificata. Ma ancora una volta smetteremo di guardare indietro e daremo un'occhiata a quello che possiamo trovare su Playstation 5 e Xbox Series X|S. Assetto Corsa Competizione nella sua versione next-gen mantiene i 60 fotogrammi al secondo, senza sacrificare la risoluzione 4K (la versione per Xbox Series S resta su una risoluzione Full HD). Un risultato importante per i giocatori più competitivi, i quali potranno finalmente godere la giusta esperienza con questo titolo di corse. Inutile dire che la resa visiva e la fluidità nel gameplay ha beneficiato di un notevole miglioramento. Le piste, il meteo dinamico, il ciclo giorno/notte godono di un salto tecnico importante e la resa complessiva per un gioco simulativo è veramente ottima. Non aspettatevi i dettagli e il "car porn" presente in Gran Turismo 7 o Forza Motorsport. In Assetto Corsa Competizione il comparto tecnico è sempre passato in secondo piano rispetto al modello di guida, il motore fisico e la simulazione nuda e cruda. Non ci lamentiamo affatto di questa decisione, perché il risultato tecnico raggiunto è comunque da premiare. Gareggiare in notturna alla 24 ore di SPA, con il meteo dinamico e le prestazioni della pista che scendono parallelamente al sole che scompare sull'orizzonte è un'esperienza che pochi titoli riescono a regalare. Suzuka sotto la pioggia su Assetto Corsa Competizione per Playstation 5 e Xbox Series X|S Il motore fisico riesce, a detta dei piloti che competono nei campionati reali, a simulare egregiamente il comportamento delle vetture sull'asfalto. Rispetto alla controparte PC, gli sviluppatori hanno garantito che è stato mantenuto lo stesso livello di simulazione anche su console. Questo rimane ancora una volta il vero punto di forza del videogioco per il suo livello di realismo e complessità, che regala anche tante soddisfazioni una volta diventati bravi a guidare con un passo veloce e costante. L'esperienza vissuta attraverso tutto il videogioco è stata poi ulteriormente migliorata, grazie ai caricamenti veloci, garantiti dai prestanti SSD installati nelle console di nuova generazione. C'è però un piccolo compromesso tecnico al quale gli sviluppatori hanno dovuto sottostare: l'assenza del Ray Tracing. Questa tecnologia non è riuscita a debuttare nemmeno sulle console di nuova generazione, preferendo garantire una maggiore fluidità e risoluzione.

Tanti miglioramenti con alcune lacune Gara in notturna su Assetto Corsa Competizione per Playstation 5 e Xbox Series X|S I miglioramenti tecnici e qualche piccola rinfrescata ai contenuti non è bastata a Kunos Simulazioni per questa versione next gen di Assetto Corsa Competizione. Un ruolo importante dell'esperienza simulativa è stato sempre ricoperto dalla componente multigiocatore. Ora su Playstation 5 e Xbox Series X|S si potrà gareggiare fino a un massimo di 30 giocatori in ciascuna competizione online. Inoltre gli sviluppatori hanno introdotto la possibilità di creare delle lobby private. Manca però l'opzione che ci permette di gareggiare con i giocatori delle altre piattaforme, anche se il cross-play dovrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti. Per la gioia di tanti giocatori, anche sulle console arriva ora la possibilità di cambiare il FOV delle varie telecamere per impostarlo a seconda delle proprie preferenze. Il livello di personalizzazione in generale vuole puntare a raggiungere quello presente su PC, anche se le console faticano ancora a offrire la stessa esperienza. Non è stato ancora implementato il controllo della zona morta dei pedali, così come altre novità presenti nell'ultimissima versione PC. Gli sviluppatori hanno dichiarato che stanno lavorando per mettersi alla pari con tutte le versioni del loro gioiello. Ad esempio in futuro potrebbe arrivare anche il supporto alla VR, partendo con il nuovo dispositivo di Playstation 5. È veramente un peccato invece non avere la possibilità di sfruttare i 120 FPS, magari a una risoluzione inferiore, per ottenere un'esperienza ancora più fluida per i giocatori più esigenti. La famosa Eau Rouge su Assetto Corsa Competizione per Playstation 5 e Xbox Series X|S Inutile negarlo: Assetto Corsa Competizione dà il meglio di sé con un volante e una pedaliera. Non serve spendere milioni per un setup di guida professionale, infatti già con un dispositivo entry level la differenza rispetto al controller è abissale. Kunos Simulazioni ha lavorato però anche per chi non ha la possibilità di utilizzare un volante. Il controller è ora più preciso e in generale si adatta meglio, tramite alcune facilitazioni, al modello di guida del videogioco. Sarà quindi più semplice impugnare il pad e scendere in pista, ma al contempo servirà tanta pratica per raggiungere le prestazioni migliori. Con il Dualsense di Playstation 5 il livello d'immersione è stato ulteriormente ampliato, grazie al feedback aptico del controller Sony. Anche il trigger sinistro in fase di staccata regala un ottimo feedback per gestire bene la pressione sul pedale del freno.