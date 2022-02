Cosa giocherete questo weekend? Siamo giunti nuovamente all'atteso fine settimana e in questi 26 e 27 febbraio 2022 continuano ad esserci scelte estremamente valide, visto che in questo periodo stiamo assistendo praticamente a un'uscita di rilievo ogni settimana, o anche di più. Tra nuove uscite e l'immancabile backlog da smaltire in vista di altre grosse novità in arrivo, a quali giochi vi dedicherete in questo fine settimana?

Il candidato principale è ovviamente Elden Ring, non c'è nemmeno discussione. Il nuovo gioco FromSoftware è finalmente arrivato dopo un'attesa spasmodica durata anni e non c'è dubbio che dominerà il fine settimana di molti giocatori, essendo peraltro disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Come avete potuto vedere nella nostra recensione di Elden Ring, il gioco non ha davvero tradito le promesse e anche a giudicare dalle altre valutazioni internazionali è un serio candidato al gioco dell'anno, visto che si tratta del titolo con le valutazioni maggiori visto negli ultimi anni.

Elden Ring si presenta come una sfida veramente epica da ogni singola immagine

Tuttavia, non mancano i problemi tecnici, come da tradizione FromSoftware, dunque anche le polemiche dei giocatori non si sono fatte attendere. Resta comunque saldamente al centro dell'attenzione.

Tra le altre novità della settimana c'è Martha is Dead, il nuovo horror da parte del team italiano LKA che ci porta all'interno di una torbida e inquietante storia con risvolti molto interessanti. Sullo sfondo tumultuoso della Seconda Guerra Mondiale, una ragazza si trova ad affrontare la morte della sorella in circostanze misteriose e a rubarne l'identità, il tutto inserito nella splendida campagna toscana che cela però gli orrori della guerra.

Martha is Dead, immagine della casa della protagonista

Come visto nella nostra recensione di Martha is Dead, si tratta di un titolo particolare e molto interessante, nonché anche controverso, tanto da essere andato incontro a delle censure da parte di Sony.

GRID Legends è arrivato proprio ieri e anche lui potrebbe ambire a un po' di ore di gioco nel corso dei questo weekend: il primo capitolo della serie Codemasters sotto l'egida di Electronic Arts porta avanti la tradizione del racing britannico ma vi inserisce anche una vera e propria campagna narrativa, espandendo ulteriormente le possibili esperienze di gioco in maniera notevole, dunque anche gli appassionati di corse hanno il loro titolo da giocare in questi giorni, come riferito nella nostra recensione.

Infine, tra le uscite della settimana ricordiamo Destiny 2: La Regina dei Sussurri. La nuova maxi-espansione porta avanti il mondo fantascientifico creato da Bungie con una nuova iniezione di contenuti e storia, ampliando ulteriormente il grande universo di riferimento costruito dal team per la sua produzione che continua ad ingrandirsi sempre di più.