Elden Ring PC: server in manutenzione oggi, 26 febbraio, possibile offline per lavori

FromSoftware e Bandai Namco comunicano un intervento di manutenzione sui server di Elden Ring previsto per oggi, 26 febbraio 2022, nel corso della mattinata, con possibili interruzioni del servizio per lavori in corso.

Come riferito nel messaggio di avviso, i lavori di manutenzione su Elden Ring iniziano alle ore 9:00 di questa mattina e si protrarranno per circa 2 ore, dunque dovrebbero essere completamente conclusi alle ore 11:00, sempre per quanto riguarda l'orario italiano. Non ci sono ancora dettagli precisi sull'entità di questi lavori, ma è chiaro che gli sviluppatori dovranno lavorare un po', in questo primo periodo, per correggere le numerose imperfezioni tecniche rilevate.



"Grazie in anticipo per la vostra comprensione", riferisce il messaggio. L'avviso sembra riguardare solo i server della versione PC, tuttavia ci sono alcune segnalazioni sull'impossibilità di effettuare il login anche su Xbox, dunque non è chiaro se l'intervento sia esteso almeno anche alla console Microsoft.

In ogni caso, FromSoftware avrà sicuramente da lavorare in questo periodo: le varie inconsistenze in termini di stabilità e frame-rate della versione PC hanno portato a recensioni fredde da parte degli utenti, almeno rispetto a quelle viste da parte della stampa, così come la nostra recensione di Elden Ring.

Nel frattempo, Bandai Namco ha rassicurato gli utenti annunciando che delle patch sono in arrivo, destinate a correggere vari aspetti del gioco.