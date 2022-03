Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast torna in un'incredibile remake amatoriale VR

Guido Mariano, uno sviluppatore indipendente, sta realizzando un remake per visori VR di Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast che sembra essere davvero incredibile. per adesso non c'è ancora una data d'uscita, ma è possibile vederlo in alcuni video work in progress.

Sfortunatamente non ci sono grossi dettagli in merito al progetto, che dovrebbe essere nelle prime fasi di sviluppo. Gli appassionati di Star Wars non gli rimarranno comunque indifferenti. Speriamo soltanto che Disney o Lucasarts non decidano di chiuderlo, perché sarebbe un vero peccato.

Del resto è da tempo che gli appassionati chiedono un gioco per visori VR in cui sia simulato in modo estensivo l'utilizzo delle spade laser. Magari qualcuno potrebbe contattare Mariano e sposarne il progetto, rendendolo ufficiale e dandogli un po' di supporto.

Certo, i progetti ufficiali in arrivo relativi al franchise Star Wars non sono decisamente pochi, come l'imminente LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, quindi gli appassionati non hanno di che lamentarsi.