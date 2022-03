Ubisoft ha subito un attacco informatico la scorsa settimana, colpiti alcuni giochi

L'editore Ubisoft ha diramato una nota stampa relativa a un attacco informatico subito la scorsa settimana, che ha colpito alcuni suoi giochi, che hanno subito un'interruzione temporanea dei servizi online.

Ora la situazione è sotto controllo, ma gli esperti di sicurezza stanno lavorando per chiarire cosa è successo. A quanto pare i dati degli utenti non sono stati violati, quindi non dovreste avere problemi in tal senso. Comunque sia, nel caso potete modificare la vostra password di accesso ai servizi di Ubisoft, così da stare più tranquilli.

Leggiamo il messaggio di Ubisoft:

"La scorsa settimana, Ubisoft ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato l'interruzione temporanea di alcuni giochi, sistemi e servizi. I nostri team IT stanno lavorando, in collaborazione con i più importanti specialisti del settore, per approfondire la questione . Come misura precauzionale abbiamo cominciato a reimpostare le password in tutta l'azienda. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi funzionano correttamente e che in questo momento non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati violati o esposti a seguito di questo incidente."