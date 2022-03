Steam: lanciati i saldi di Rockstar Games, GTA 5 e Red Dead Redemption 2 in offerta

Lanciati su Steam i saldi di Rockstar Games, con forti sconti su giochi quali Red Dead Redemption 2 e GTA 5. Di base tutti i titoli della nota software house usciti su PC possono essere acquistati in offerta, un ottimo modo per riscoprire alcuni classici del suo passato.

Saldi di Rockstar Games su Steam

Ad esempio Grand Theft Auto V viene venduto con il 63% di sconto, ossia a 14,80€ invece di 39,99€. Il più recente Red Dead Redemption 2 è invece in offerta al 50%, ossia a 29,99€ invece di 59,99€. Tra i classici troviamo Grand Theft Auto IV: The Complete Edition a 5,99€ invece di 19,99€, Max Payne 3 a 5,99€ invece di 19,99€, L.A. Noire a 5,99€ invece di 19,99€. Sono tutti scontati del 70%. Ottime offerte anche per Bully e Manhunt, acquistabili per 3,49€.

Insomma, se avete perso alcuni dei giochi di Rockstar Games, questo è il momento giusto per farli vostri. Stranamente alcuni giochi sono stati esclusi dai saldi, come Max Payne 2, venduto a prezzo pieno: 9,99€ (da notare che il primo e il terzo capitolo sono in sconto). Misteri di Rockstar Games.