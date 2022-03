Oculus Move, statistiche fitness consultabili anche senza visore VR

Oculus Move, l'applicazione per il fitness dei visori Quest, consentirà dal mese prossimo di consultare le informazioni relative all'attività svolta e agli obiettivi raggiunti anche senza visore VR, utilizzando l'app mobile di Oculus o l'app Salute di Apple.

Capace di totalizzare vendite per 10 milioni di unità, Oculus Quest 2 incluse nel proprio catalogo anche esperienze disegnate per l'allenamento e l'attività fisica in generale, ma finora c'era appunto la limitazione di poter consultare i dati solo indossando il visore.

Utilizzando l'app mobile di Oculus per iOS e Android sarà possibile sincronizzare le statistiche e tenerle sempre a disposizione sul proprio smartphone: basterà collegare l'app a Oculus Move.

Se invece possedete un dispositivo Apple, potrete optare per l'App Salute e sincronizzare al suo interno i risultati dei vostri allenamenti, così da poterli comodamente consultare su iPhone, iPad o Apple Watch.

"Questi aggiornamenti inizieranno a essere distribuiti il mese prossimo, e per il futuro si stanno anche esplorando integrazioni con altre piattaforme di fitness tracking", si legge nel comunicato ufficiale di Oculus.