Rainbow Six Siege – Azami: loadout e consigli per la nuova operatrice di Demon Veil

Ciò rende Azami un personaggio sicuramente versatile, in grado di fare la differenza in molti team e mappe di Rainbow Six Siege, ma al tempo stesso è richiesta una certa abilità e spirito d'improvvisazione per sfruttare a pieno il suo potenziale: creare delle coperture all'istante è sicuramente un gran cosa, ma se non conoscete bene la conformazione della mappe, le dinamiche di gioco o i counter che possono neutralizzarle diventerete delle palle al piede per il vostro team. Per questo motivo generalmente consigliamo Azami solo ai giocatori di Rainbow Six Siege più esperti.

Azami è stata introdotta con l'Operazione Demon Veil, che ha portato con sé le Ranked 2.0 e tante altre novità, come potrete leggere nel nostro provato della nuova stagione di Rainbow Six Siege . Si tratta di un Difensore con un'abilità unica davvero molto interessante: lanciando un kunai, un'arma tradizionale giapponese, su qualsiasi superficie crea all'istante delle barriere circolari , utili per creare coperture o ostacoli e dunque dando vita a strategie inedite. Cosa tra l'altro chiesta a gran voce della community da anni ormai.

In questa guida di Rainbow Six Siege - Operazione Demon Veil faremo una panoramica delle caratteristiche e il loadout di Azami , con alcuni consigli su come sfruttare la Barriera Kiba , l'abilità unica della nuova operatrice dello sparatutto multiplayer di Ubisoft.

Azami: armi, gadget e Barriera Kiba

Rainbow Six Siege, un'immagine promozionale di Azami, la nuova operatrice dell'Operazione Demon Veil

Kana Fujiwara, il vero nome di Azami, è un Difensore con salute e velocità nella media. Prima di analizzare nel dettaglio le peculiarità della nuova operatrice, ecco la sua dotazione in Rainbow Six Siege:

Arma primaria:

9x19SVN - SMG

ACS12 - Shotgun

Arma secondaria: D-50 (pistola)

Gadget:

Granata a Impatto

Filo Spinato

Abilità unica: Barriera Kiba

La dotazione di Azami non include nuove armi, il che è anche comprensibile dato che nella stagione precedente è stata introdotta l'UZK50GI di Thorn, ma può fare comunque affidamento su strumenti di morte validi. Come armi primarie troviamo l'affidabile SMG russa 9x19VSN e la Shotgun di Alibi e Maestro, l'ACS12. La prima è un'opzione solida e versatile: ha un caricatore da 31 proiettili, il che significa che non rimarrete a secco troppo velocemente, mentre i 34 punti di danno a colpo con 750 RPM sono più che discreti. L'ACS12 in alcuni casi non è affatto male, dato che ha una buona portata e danni elevati, ma richiede anche tanta precisione per essere sfruttato in maniera efficace. Dunque la nostra scelta ricade sulla SMG, possibilmente con Compensatore (per ridurre il rinculo) o Soppressore come accessorio per la canna. Come arma secondaria invece l'unica opzione disponibile è la Desert Eagle (D-50).

Per quanto riguarda i gadget, il filo spinato ha un'ottima sinergia con l'abilità unica di Azami e permette di rallentare gli attaccanti o preparare un'imboscata. La granata a impatto invece è utile nelle rotazioni creando nuove aperture nei muri. Insomma, sono entrambi gadget validi, dunque scegliete quello che meglio si adatta alle necessità della vostra squadra.

E infine abbiamo la Barriera Kiba, l'abilità unica di Azami che la contraddistingue dal resto del cast di Rainbow Six Siege. Si tratta di un set di 5 kunai che una volta lanciati si aprono all'impatto con qualsiasi superficie creando in pochi istanti una barriera circolare dal diametro di circa due metri, in verticale o in orizzontale in base all'orientamento del oggetto su cui va a impattare lo strumento.

Tenete presente che nonostante l'apparenza, il kunai non è pensato per essere un'arma da lancio per eliminare le minacce, dato che se scagliato addosso a un nemico rimbalzerà a terra causando danni irrisori. La loro utilità è dunque interamente legata al creare ostacoli e coperture. Inoltre, le barriere di Azami sono completamente antiproiettile, ma questo non significa che sono indistruttibili, anzi tutt'altro. Bastano infatti tre attacchi corpo a corpo o un'esplosione di qualsiasi tipo per disintegrarle completamente, il che significa che Azami ha diversi operatori counter a cui dovrete prestare attenzione.

La Barriera Kiba è un'abilità estremamente versatile. Ad esempio potete utilizzarla per bloccare porte, finestre, buchi nel pavimento o nel soffitto e in generale le aperture create dagli avversari, eliminando così dall'equazione possibili linee di tiro utilizzabili dai nemici. Oppure come una sorta di scudo da creare al volo in uno scontro a fuoco da utilizzare come copertura, cosa particolarmente utile ad esempio nei corridoi.

Non mancano poi utilizzi più ingegnosi. Ad esempio, dopo aver creato un'apertura al centro di un muro è possibile posizionare la barriera nella parte inferiore dello stesso (quella ancora integra) e cogliere così di sorpresa gli avversari, che non potranno notare in alcun modo la copertura antiproiettile sottostante, che vi proteggerà quindi dai colpi alle gambe e busto. Il concetto si applica anche allo Specchio Nero di Mira, creando una sinergia molto interessante tra i due operatori.

Insomma oltre al ruolo difensivo e ostruttivo alle manovre avversarie, un giocatore che conosce bene le dinamiche di Rainbow Six Siege può utilizzare le barriere Kiba anche in modo strategico, creando linee di tiro per l'operatrice e i compagni di squadra nei punti critici delle mappe e cogliere di sorpresa il team avverario. Tuttavia, come accennato in precedenza, possono sì resistere ai proiettili di qualsiasi calibro, ma sono fragili agli attacchi corpo a corpo e le esplosioni.

Le granate a impatto, il lanciagranate di Zofia, il drone radiocomandato di Flores, le munizioni da irruzione di Ash e il martello da sfondamento di Sledge sono alcuni esempi di gadget e abilità di operatori che possono facilmente disintegrare le barriere di Azami e che per forza di cose dovrete tenere in considerazione. Ma ciò non è per forza un male: se gli avversari sono costretti a "sprecare" abilità o gadget per distruggerle significa che erano ben posizionate e sono state effettivamente un ostacolo nella loro strategia e dunque hanno svolto egregiamente il loro compito.