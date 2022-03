Rainbow Six Siege Mobile verrà annunciato ad aprile da Ubisoft, per Tom Henderson

Ubisoft il prossimo mese annuncerà ufficialmente Tom Clancy's Rainbow Six Siege Mobile, versione per iOS e Android del celebre sparatutto multiplayer, stando a quanto afferma un report di eXputer realizzato da Tom Henderson. Per la precisione, secondo l'insider il reveal ufficiale è fissato al 6 aprile 2022.

Henderson afferma che Rainbow Six Siege Mobile è stato realizzato in collaborazione con WeGame (Tencent) e che l'annuncio ufficiale sarà seguito da un gameplay trailer e copertura mediatica da varie testate.

Rainbow Six Siege, un'immagine promozionale

I rumor su una versione tascabile di Rainbow Six Siege sono iniziati a circolare lo scorso anno quando Ubisoft inviò dei sondaggi a dei giocatori mobile chiedendogli quanto fossero familiari con il brand Rainbow Six Siege. Inoltre, un altro indizio è emerso ieri dai dati finanziari condivisi da Tencent in cui si parlava "progetti con Ubisoft" nella timeline per il 2023, che potrebbe essere dunque il periodo di uscita del gioco.

Una delle fonti di Henderson ha descritto in maniera entusiastica Rainbow Six Siege Mobile, affermando che sarà "enorme per il mercato mobile" e che "sarà un gioco che i fan di Siege adoreranno". Apparentemente sembra che Tencent realizzerà anche dei giochi mobile dei brand The Division e Assassin's Creed.

Per maggiori dettagli bisognerà attendere il 6 aprile, data fissata per il reveal ufficiale di Rainbow Six Siege Mobile. Sempre a patto che la soffiata di Tom Henderson sia corretta, cosa tutt'altro che scontata, per quanto in passato il gola profonda si sia dimostrato una fonte affidabile.

Sempre Tom Henderson in un altro report afferma che DICE ha iniziato i lavori sul prossimo Battlefield e che lo studio ha imparato dagli errori del passato.