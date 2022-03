Returnal: Ascension, il gioco Housemarque accoglie coop e endless mode!

La Torre di Sisyphus inoltre fornisce subito un riscontro tangibile delle proprie capacità, attraverso un punteggio e il conseguente posizionamento nelle varie classifiche presenti. La Torre è una grande aggiunta per chi inizia e per i veterani, che troveranno pane per il loro denti in questa ascesa infinita verso il cielo burrascoso di Atropos. Qui sarà ancora una volta la proceduralità a soffiare contro e favore delle nostre gesta, alternando piani infernali a zone in cui tirare il fiato e organizzare i gadget a nostra disposizione. Ogni fase dura una dozzina di piani, arrivati alla fine si passa alla fase successiva che sarà naturalmente più difficile della precedente e non solo per i nemici presenti, visto che ci verrà affibbiata automaticamente anche una maledizione casuale che potremo però sperare di curare più avanti. Il punteggio prende in considerazione combo e moltiplicatori, quindi giocando bene si potranno fare il triplo dei punti di un altro giocatore pur scalando lo stesso numero di piani.

Chronosis Orb

Returnal: Ascension: la coop è buona, ma si nota che l'azione è stata originariamente tarata per essere affrontata da soli

Se la torre ci ha colpito positivamente, il coop è stato meno convincente. Intanto la coop non è molto utile ad aiutare gli utenti in difficoltà, visto che con l'arrivo del secondo giocatore Returnal scalerà ulteriormente sua difficoltà verso l'alto, senza però raddoppiarla.

Il problema vero è che quello Housemarque non è un gioco pensato per essere affrontato in cooperativa e per come è concepita l'azione non si hanno molte opportunità per aiutarsi a vicenda. Ognuno in fondo se ne sta per i fatti suoi a blastare alieni fino a quando non ritornerà la tranquillità. La possibilità di rianimare un compagno caduto è senza dubbio utile, andrebbe però ripensata meglio visto che tornare in vita con un centimetro di energia significa il più delle volte cadere a ripetizione, e fino a quando il partner non si stuferà di rischiare il collo per noi cercando di terminare la battaglia da solo.

La coop dura soltanto un ciclo, quindi una volta che verranno uccisi entrambi i giocatori questi dovranno invitarsi di nuovo, se lo vorranno. Per organizzare una partita online basterà avvicinarsi al Chronosis Orb, posizionato a inizio ciclo e scegliere l'opzione desiderata. Ricordatevi che solo l'host avrà tutti i vantaggi, mentre l'ospite dovrà accontentarsi di xenoglifi ed eventuali log trovati. L'ospite è anche l'unico che verrà segnato in base a quanto sarete stati di aiuto per l'host, in modo da creare una classifica dei compagni più piacevoli.