Cursed to Golf: trailer del gameplay, periodo di uscita e demo disponibile su Steam

Cursed to Golf, l'accattivante mix fra sportivo e roguelike sviluppato da Chuhai Labs, si mostra con un nuovo trailer del gameplay e ha un periodo di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile nel corso dell'estate su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Non è finita: su Steam è possibile scaricare da oggi una demo che consente di provare in anteprima l'esperienza, sebbene per un tempo limitato, fino al 27 marzo. Un'ottima occasione per provare con mano il titolo prodotto da Thunderful, annunciato lo scorso agosto.

"Forti del grande entusiasmo attorno a Cursed to Golf, siamo davvero entusiasti di poter fissare l'uscita all'estate 2022 e consentire finalmente alla gente di provare il gioco", ha dichiarato il game director Liam Edwards.

"Be', in effetti abbiamo deciso che avremmo consentito alla gente di provare il gioco già adesso, tramite una demo a tempo limitato su Steam! Gustatevi il primo bioma di Golf Purgatory, con alcune buche complicate e la possibilità di affrontare il boss iniziale."