Amazon University Esport Masters: al via l'edizione 2022, due team milanesi rappresentano l’Italia

L'Amazon University Esport Masters, il più grande campionato europeo della scena competitiva accademica organizzato da GGTech e che in Italia si avvale del supporto di PG Esport, dà inizio all'edizione 2022 con il torneo di League of Legends. A rappresentare l'Italia ci saranno i team del Politecnico di Milano e quello dell'Università Bocconi.

Gli scontri della group phase sono già cominciati nei giorni scorsi e i match continueranno con i play-off a partire dal 21 maggio, per chiudersi con il gran finale il 25 e il 26 giugno. In Italia le competizioni saranno trasmesse sul canale Twitch di PG Esports a cominciare dai play-off, il momento in cui la gara entra davvero nel vivo.

A comporre la rosa delle squadre della Amazon Univerity Esport Master che avranno l'opportunità di mostrare le proprie skill di fronte alla scena competitiva europea, saranno i team vincenti delle finali universitarie disputate in ogni nazione su League of Legends: sono 22 gli Istituti coinvolti, provenienti da 15 Paesi. Come accennato in apertura, nel caso dell'Italia, a rappresentare il Bel Paese e la propria università saranno i due team che hanno sbaragliato gli avversari durante la Winter Season: il team del Politecnico di Milano e dell'Università Bocconi, atenei che già da tempo guardano all'esport come strumento per la socializzazione tra gli studenti.

Amazon University Esport Masters

La competizione successivamente si sposterà anche su altri videogiochi competitivi: la group phase di Rocket League inizierà il 9 aprile, seguita dai playoff il 30 aprile e la finale il 1° maggio. Le squadre di Teamfight Tactics invece si sfideranno il 7 maggio nella fase a gruppi e l'8 maggio la finale. Infine per la competizione di Clash Royale la group phase e i playoff si svolgeranno il 24 maggio e la finale il 25 magio.

I vincitori potranno ufficialmente definirsi "Esports European Academic Champions", titolo di cui si possono fregiare solo i migliori player universitari, e aggiudicarsi il montepremi in palio, che ammonta in totale a ben € 24.500. Anche in questa ultima edizione, Amazon University Esports Masters sarà supportata da diversi partner come Riot Games, Intel e Twitch Student