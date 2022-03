Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, sviluppo durato solo un anno e mezzo?

Lo sviluppo di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla SPlendente è durato solo un anno e mezzo? Stando alle dichiarazioni di Junichi Masuda, la produzione del gioco sarebbe partita a marzo 2020 e si sarebbe conclusa a ottobre 2021.

Non è dato sapere se questa fase sia stata preceduta da una pre-produzione particolarmente elaborata a cui Masuda non ha preso parte, ma se le cose stessero come rivelato dal game director ci troveremmo di fronte a una lavorazione insolitamente rapida.

Un approccio del genere potrebbe spiegare la ben nota presenza di gravi glitch per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nonché, in generale, un comparto tecnico tutt'altro che straordinario.

"ILCA ha contribuito allo sviluppo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente", ha scritto Masuda in un tweet di qualche ora fa. "È strano pensare che sono passati circa due anni da quando andavo a Shinjuku ogni settimana, e oggi ho finito. Sembra una cerimonia di laurea! Grazie a tutti in ILCA."

Nella recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente abbiamo parlato di un remake poco coraggioso, troppo simile all'originale e con novità blande, che non spiccano.