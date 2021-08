Cursed to Golf è un originale roguelike sportivo per PC e Nintendo Switch

Cursed to Golf è un originale mix fra uno sportivo arcade e un roguelike, con tante piattaforme, trappole e finanche nemici da affrontare mentre, swing dopo swing, tentiamo di fuggire dal Purgatorio del Golf.

Prodotto da Thunderful e in uscita nel corso del 2022 su PC e Nintendo Switch, Cursed to Golf propone dunque un'esperienza sopra le righe, impreziosita da uno stile grafico accattivante e dal già citato approccio roguelike, che ci riporterà al punto di partenza in caso fallissimo troppi tiri.

Aiuta il Golfista maledetto, rimasto intrappolato nel Purgatorio del Golf dopo che un maleficio non meglio specificato lo ha messo fuori gioco proprio mentre stava per mandare in buca il tiro vincente di un torneo internazionale!

Secondo la leggenda, bisogna superare i tortuosi campi del Purgatorio del Golf prima di poter tornare sulla terra e, soprattutto, tornare a vincere tornei di golf. Ciascun campo è governato da uno spettrale Caddie leggendario, il cui compito è quello di mostrare le vie mistiche del golf e aiutare a portare a compimento la missione di redenzione e rinascita del malcapitato.

Cursed to Golf propone un approccio inedito unendo i sottogeneri del golf e roguelike. Vai in buca entro il numero di tentativi massimi o la maledizione ti riporterà all'inizio del campo!

Come se non bastasse, oltre che di banchi di sabbia e rough, questi campi sono disseminati di ostacoli folli, come ventilatori ad alta potenza, spuntoni, casse di esplosivi, teletrasportatori e molto altro ancora. Tutto è lecito in questa contorta rivisitazione di questo sport classico!

Essere condannato a giocare a golf per tutta l'eternità nel Purgatorio del Golf ha anche i suoi vantaggi! Usa l'Occhio di falco per avere una visione completa del campo e scoprire quali insidie ti attendono.

Hai poche mosse a disposizione? Nessun problema, tra una buca e l'altra troverai degli Idoli d'oro e d'argento: mandali in frantumi in gran stile per ricaricare il contatore delle mosse.

Le Carte Ace ribalteranno le probabilità in tuo favore, canalizzando i tuoi poteri ultraterreni per manipolare il gioco in modi incredibili: Multicolpo, Inversione a U, Pallin-a-razzo, Seconda chance sono solo alcune delle oltre 20 carte a tua disposizione per rigirare la situazione a tuo vantaggio!