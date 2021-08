Lost Judgment, nuovo trailer dedicato al doppiaggio in inglese

Lost Judgment vanterà un doppiaggio sia in giapponese che in inglese, come conferma il nuovo trailer pubblicato da SEGA, che presenta appunto il cast occidentale del gioco.

In attesa di capire qualcosa di più circa la demo PS4 di Lost Judgment scovata sul PlayStation Store, posssiamo dunque dare un'occhiata alla qualità della localizzazione, che anche stavolta dovrebbe includere i sottotitoli in italiano.

Come ormai da tradizione per i titoli del Ryu Ga Gotoku Studio che contemplano anche il doppiaggio in inglese, i personaggi utilizzano un labiale differente a seconda della lingua e vedere questa feature in azione è abbastanza impressionante.

Di seguito il cast dei doppiatori occidentali di Lost Judgment: