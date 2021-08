Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è il nuovo board game prodotto da CMON

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è il nuovo board game basato sul celebre titolo targato CD Projekt RED e prodotto da CMON, presentato nel corso di un evento che l'azienda ha tenuto questo fine settimana.

Ispirato appunto a Cyberpunk 2077 e alle gang criminali di Night City, il gioco da tavolo verrà portato molto probabilmente su Kickstarter per una campagna di finanziamento che immaginiamo non avrà problemi a concludersi con successo.

Pochissimi i dettagli, per il momento: stando a quanto riportato da Tyler McVicker su Twitter, il progetto era stato pensato in origine come un gioco di carte, per poi evolversi lungo il cammino e assumere appunto una struttura più ambiziosa.

Pare che molti degli autori siano gli stessi di Cyberpunk 2077: Afterlife, e che il nuovo board game ruoterà attorno al controllo delle varie zone di Night City da parte delle fazioni in lotta fra di loro.

Sul fascino che il franchise creato da Mike Pondsmith ancora esercita sui tantissimi appassionati del genere naturalmente non ci sono dubbi, e se a ciò aggiungiamo le suggestioni di Cyberpunk 2077 il risultato non potrà che essere interessante.