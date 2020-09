Cyberpunk 2077: uno sguardo a Night City e alle sue gang criminali

Il nuovo ambizioso progetto di CD Projekt RED è tornato a mostrarsi nell'ormai classico appuntamento chiamato " Night City Wire ". Tramite questi eventi in streaming possiamo scoprire nuovi dettagli sul mondo di Cyberpunk 2077 con trailer inediti commentati direttamente dagli sviluppatori. Nell'episodio tre andato in onda lo scorso venerdì abbiamo potuto ammirare la complessa stratificazione della città di Night City. Non sono mancate nemmeno le presentazioni delle gang criminali che popolano questa metropoli futuristica, veramente molto ben caratterizzate ed inserite nella città in maniera verosimile. Insomma, abbiamo visto parecchi nuovi elementi dei quali vogliamo parlarvi in questa nostra anteprima per approfondire questi ed altri aspetti del gioco di ruolo più atteso dell'anno.

Una cartolina di Night City

Finalmente i ragazzi di CD Projekt RED hanno voluto farci vedere un po' dell'atmosfera che si respira all'interno di Night City. Il trailer dedicato a questa metropoli futuristica ci ha indubbiamente stupito per l'innumerevole quantità di dettagli presenti. Gli sviluppatori hanno voluto sottolineare come il loro principale intento sia quello di ricreare un ambiente verosimile, quindi una città ricca di dettagli che si muovono e reagiscono in maniera credibile. Dopotutto però una città viene modellata principalmente dalle persone che la popolano e in Night City avremo modo di trovare personaggi alla ricerca di fortuna, uomini annebbiati dal potere, criminali della peggior specie, senzatetto, giovani spensierati ed arroganti, pazzi furiosi amanti delle droghe e del divertimento e molte altre personalità particolari. La città di conseguenza deve poter offrire lo spazio e l'ambiente giusto per ognuno di questi personaggi, ricreando anche una notevole differenza tra le varie classi sociali.

Il secondo obiettivo principale degli sviluppatori è stato quello di offrire una notevole varietà tra i distretti presenti in Night City, in modo da rendere l'esplorazione della città sempre intrigante e poco ripetitiva. Basandosi su un'ipotetica città portuale futuristica della California, gli sviluppatori hanno iniziato ad definire i vari settori della mappa: a partire dal porto e dalla zona industriale circostante fino alla suddivisione della città in sei diversi distretti. Quest'ultimi si basano sulla lore ufficiale del gioco da tavolo al quale si ispira Cyberpunk 2077. Ognuno dei sei distretti ha delle proprie caratteristiche architettoniche, una propria popolazione ed una funzione ben precisa all'interno di Night City. Successivamente ogni distretto della città è stato suddiviso in ulteriori sottosezioni per includere in ognuno di loro una maggiore varietà: dalle vie buie e malfamate, fino ai ricchi negozi di vestiti e discoteche di lusso. CD Projekt RED non ha mai lavorato ad un progetto così ambizioso per la realizzazione di un unica città così ben stratificata. Guardando Night City si percepisce chiaramente come la città sia stata costruita in diverse fasi, con costruzioni che si sovrappongono l'una con l'altra tra le innumerevoli autostrade e grattacieli. Lo sviluppo verticale della città è veramente imponente e cambierà il modo nel quale ci spostiamo in una città aperta all'interno di un videogioco.

La nostra destinazione per la prossima missione potrebbe infatti trovarsi in un edificio al quarantesimo piano, quindi per raggiungerlo la mappa non potrà aiutarci molto per via della verticalità di Night City. Esplorando però troveremo facilmente qualche scorciatoia come un ascensore o un passaggio pedonale particolarmente utile, che renderanno le nostre passeggiate all'interno di Night City sempre intriganti e ricche di sorprese. Oltre a questo ci saranno anche tantissimi eventi casuali sia per le strade che all'interno dei palazzi di Night City, pronti ad offrirci qualche nuovo spunto d'interazione con il mondo di gioco e con le persone che lo popolano. Per aumentare ulteriormente il livello d'immersione e realismo nella città, gli sviluppatori hanno dato un nome a ciascuna delle vie in Night City. Sentiremo dunque gli NPC parlare di qualche fatto successo in una determinata via, ma anche noi parlando con i nostri amici potremo riferirci ai luoghi della città semplicemente menzionando i nomi delle vie, proprio come facciamo per le città realmente esistenti.