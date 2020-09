PS5 e Xbox Series X ed S: quali giochi PS4 e Xbox One riceveranno l'update next-gen?

Tra meno di due mesi potremo finalmente mettere le mani sulle console di nuova generazione. Sony e Microsoft hanno ufficializzato le date di lancio ed i prezzi per Playstation 5 e Xbox Series X/S proprio durante la scorsa settimana. Insieme ad esse arriveranno anche tanti nuovi giochi in esclusiva, oltre a quelli già usciti, disponibili grazie alla funzione di retrocompatibilità. In questo passaggio generazionale infatti, entrambe le console daranno la possibilità di giocare ai videogiochi per Playstation 4 e Xbox One direttamente al lancio. Alcuni di questi titoli riceveranno inoltre un aggiornamento, in modo da sfruttare a dovere le nuove caratteristiche hardware di Playstation 5 e Xbox Series X/S.

Cosa cambia?

Ci teniamo a precisare che la maggior parte dei giochi dell'attuale generazione (secondo Sony un abbondante 99%) funzioneranno su Playstation 5 e Xbox Series X/S. Basterà infatti inserire il disco nel lettore della console, oppure avviare la versione digitale dal sistema operativo ed il gioco partirà esattamente come su Playstation 4 o Xbox One. Grazie al nuovo hardware è probabile che i caricamenti vengano velocizzati un po', ma non essendo stati ottimizzati per sfruttare tali componenti, non vedremo notevoli migliorie tecniche. Alcuni sviluppatori però vogliono utilizzare la potenza offerta dalle console di nuova generazione per migliorare il proprio software ed ottimizzare il gioco. A seconda del lavoro svolto, vedremo un notevole miglioramento nei tempi di caricamento, un aumento della risoluzione da Full HD al 4K, l'introduzione dell'HDR, utilizzo di textures migliori e l'aumento dei fotogrammi al secondo per una maggiore fluidità. Ogni sviluppatore ha la possibilità di decidere come sfruttare la potenza aggiuntiva e introdurre dei miglioramenti per i propri videogiochi. Non c'è quindi una sorta di "regola", infatti non è detto che i titoli aggiornati avranno tutte le caratteristiche appena citate. Può darsi che gli sviluppatori si focalizzino ad aumentare la risoluzione, trascurando il frame-rate e le textures o viceversa. Per esempio Bungie ha confermato l'arrivo di un miglioramento per Destiny 2, che introdurrà il 4K HDR a 60 fotogrammi al secondo su console in maniera completamente gratuita. DIRT 5 invece raddoppierà il frame-rate, passando addirittura da 60 a 120 fotogrammi al secondo grazie alla potenza delle nuove macchine da gioco.

Negli scorsi mesi altri studi di sviluppo hanno confermato il loro interesse nel voler migliorare ed ottimizzare i videogiochi per le console di uova generazione. Il lavoro da compiere può risultare anche abbastanza impegnativo, quindi non tutti rilasceranno gli aggiornamenti in maniera completamente gratuita. Molti di loro renderanno disponibile l'aggiornamento appena durante il 2021, dando magari priorità ai titoli ancora in sviluppo. Per esempio CD Project RED ha confermato di voler portare una versione migliorata di The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X/S. Il lavoro è stato assegnato ad un altro studio di sviluppo, che concluderà l'ottimizzazione entro il 2021. CD Project RED è infatti impegnata con Cyberpunk 2077, che da subito riceverà dei miglioramenti sulle console di nuova generazione, ma l' aggiornamento dedicato arriverà solamente tra qualche anno. Altri videogiochi in uscita quest'autunno, giusto a cavallo tra le due generazioni di console, saranno disponibile per tutte le piattaforme come Assasin's Creed Valhalla e Call Of Duty: Cold War.

Insomma, c'è ancora parecchia confusione in merito, dunque volevamo raccogliere in un unico articolo l'elenco di tutti i giochi PS4 e Xbox One che riceveranno questo aggiornamento su PS5 e Xbox Series X ed S, gratuito e non.