Xbox Series X ed S in preordine su Amazon con sconto su Xbox Game Pass

Acquistando su Amazon, la consegna dovrebbe essere garantita per la data di uscita di Xbox Series X e Series S, ovvero il 10 novembre 2020, inoltre è previsto uno sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass in base alla promozione lanciata per l'occasione dal rivenditore.

Xbox Series X e Series S sono disponibili in preorder da oggi in Italia e nel resto del mondo, e tra i rivenditori dove poter effettuare l'acquisto anticipato non poteva mancare Amazon , ovviamente, dunque vediamo l'offerta disponibile sul maggiore e-commerce mondiale.

Ricordiamo che i preorder di Xbox Series X e Series S sono aperti da oggi in tutti i punti vendita autorizzati in Italia, con entrambe le console previste uscire poi il 10 novembre 2020 in tutto il mondo.

Xbox Series X e Series S sono le console next gen Microsoft che si presentano sul mercato con caratteristiche diverse e prezzi molto differenti: Xbox Series X, la più potente, costa 499,99 euro e punta allo standard di 4K come risoluzione e 60 o 120 fps come frame-rate per i giochi in arrivo, mentre Xbox Series S, forte della stessa architettura e con CPU quasi di pari livello, struttura I/O con SSD di nuova generazione (ma meno capiente) e GPU dalla potenza inferiore alla sorella, punta a uno standard di 1440p come risoluzione ma con possibilità di raggiungere i 120 fps.

