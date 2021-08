LEGO Star Wars Battles su Apple Arcade in esclusiva, uscita a breve

LEGO Star Wars Battles è stato annunciato da Warner Bros. in esclusiva per la piattaforma Apple Arcade. Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il publisher assicura che arriverà presto sui dispositivi iOS.

Se avete letto la nostra anteprima di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, saprete che l'appetito per i tie-in a base di mattoncini di plastica è ben lungi dall'essersi sopito, e LEGO Star Wars Battles potrebbe rilanciare il brand anche su mobile con una nuova esperienza.

La formula sembra essere simile a quella del blockbuster Clash Royale, con due giocatori che competono sulla mappa con l'obiettivo di distruggere le rispettive torri mandando in campo unità differenti.

LEGO Star Wars Battles, un'immagine in-game

In questo caso i personaggi sono ovviamente quelli di Star Wars, senza però distinzioni fra Lato Chiaro e Lato Oscuro: potremo creare un deck senza limitazioni, utilizzando le carte che più riterremo efficaci.