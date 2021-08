LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, l'anteprima dalla gamescom 2021

Se questa introduzione vi sembra strana, tipo come un déjà vu, è perfettamente normale: era così che cominciavamo la nostra anteprima lo scorso anno , in occasione del primo, lungo trailer mostrato nel corso della Gamescom 2020. La storia si ripete nel 2021. LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è tornato a mostrarsi, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale, e si parla di una generica primavera 2022. È chiaro, a questo punto, che i ragazzi di TT Games hanno avuto non poche difficoltà, e non necessariamente legate alla situazione sanitaria, mentre sviluppavano il più ambizioso titolo su licenza LEGO della loro storia.

La mappa che compare a un certo punto del trailer, suddivisa in regioni galattiche e pianeti liberamente selezionabili tra quelli sbloccati, sembrerebbe appartenere alla cosiddetta Modalità libera che ci permetterà di esplorare gli stage e gli scenari già visitati durante la campagna senza vincoli di personaggi o mezzi di trasporto. Se poi ogni pianeta sarà una gigantesca mappa a sé, oppure una specie di mini-hub dal quale accedere a diverse missioni tematiche, è difficile dirlo, ma di sicuro questo potrebbe essere il videogioco LEGO più ricco di minifig e collezionabili che TT Games abbia mai realizzato: in fondo ha nove film cui attingere e un immaginario praticamente sconfinato. L'unico problema, però, sarà trovare contenuti che non sappiano di già visto.

Non sappiamo ancora quanto questa ricerca del dettaglio abbia inciso sulla distruttività ambientale, che da sempre è stata una divertente caratteristica dei videogiochi LEGO, ma il trailer sembrerebbe confermare la presenza di macro-zone vagamente stile open world in cui potremo gironzolare usando cavalcature o jetpack per muoverci più velocemente e raggiungere piattaforme precedentemente inaccessibili.

Ogni volta che LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si mostra, diventa sempre più bello. Al netto di un doppiaggio che non sembrerebbe impiegare le voci originali dei film, anche le cinematiche ci appaiono convincenti, sebbene non sempre lo humor britannico si traduca bene a schermo. È vero, i personaggi sono minifigure stilizzate dall'espressività essenziale, ma la nuova effettistica è curatissima e TT Games deve aver studiato un modo per mischiare in maniera più convincente le componenti realistiche degli scenari coi mattoncini plasticosi griffati LEGO.

Quello che salta più all'occhio, però, è la regia. Il movimento della telecamera, molto più ravvicinata che in passato, esalta l'azione in modo ancora più marcato, anche e soprattutto quando si spara da dietro un riparo, come fanno Leia e Finn in alcune scene del trailer.

Attenzione, però: il nuovo LEGO Star Wars non sarà una compilation, né tanto meno una versione rimasterizzata di LEGO Star Wars: La saga completa del 2007 o dei titoli che sono seguiti, per esempio LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza del 2016 che aveva firmato la sussidiaria TT Fusion. TT Games ha rifatto tutto da capo, e forse non solo in termini di grafica, ma anche di cinematiche e level design. Se già il primo trailer lo aveva suggerito nei brevi scorci di gameplay rivelati, questa seconda carrellata sembrerebbe confermare i nostri sospetti, mostrando alcune sequenze di gioco già appartenenti ai titoli precedenti come gli scontri con boss del calibro di Darth Vader e Darth Maul.

Come suggerisce il titolo, il nuovo LEGO Star Wars andrà ad abbracciare l'interezza della storyline cinematografica principale: la trilogia originale, la trilogia prequel e la trilogia sequel. Gli spin-off Rogue One e Solo sembrano fuori dai giochi, così come le serie TV, compresa Star Wars: Clone Wars, alla quale, effettivamente, TT Games aveva dedicato addirittura un intero gioco tempo addietro.

TT Games sviluppa giochi su licenza LEGO da quindici anni. Il suo primo titolo è stato proprio LEGO Star Wars: The Videogame, al quale sono seguiti numerosi tie-in che, partendo con Guerre Stellari, hanno toccato le licenze più disparate, da Indiana Jones a Harry Potter, passando per Il Signore degli Anelli, Jurassic Park, i fumetti DC e quelli Marvel, eccetera, eccetera. Sfornate a cadenza praticamente annuale, queste produzioni descrivono letteralmente l'evoluzione di un genere a sé, e LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker promette di essere il culmine di questo percorso.

Anche basta con Star Wars?

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, Darth Vader in una scena di Episodio III

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è uno dei giochi su cui non vediamo l'ora di mettere le mani nel 2022, ma dobbiamo ammettere che il trailer ci ha esaltato e preoccupato al tempo stesso. Quello che abbiamo visto ci è piaciuto davvero moltissimo, nell'ottica di una rivisitazione che consentirà anche alle nuove generazioni di rivivere la saga cinematografica in salsa LEGO e con un comparto tecnico d'eccellenza. Tuttavia, fatto salvo per gli stage ispirati a Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker, abbiamo riconosciuto tantissime situazioni e circostanze che abbiamo già vissuto nei precedenti tie-in di TT Games. Lo scontro con Darth Maul de La minaccia fantasma? Fatto. Luke contro Darth Vader al cospetto dell'Imperatore? Come no. Qui-gon Jinn che affetta droidi nei giardini del palazzo reale di Naboo? Been there, done that. E così via. Sarà bellissimo rigiocare questi stage, per carità, ma LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker sembrerebbe aver incluso davvero tutto tutto, senza farsi mancare nulla, e quindi ci chiediamo: cosa potrebbe venire dopo?

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, Rei contro Kylo Ren in una scena di Episodio VII

Rimandando continuamente l'uscita per quasi due anni, TT Games ha già perso lo slancio pubblicitario di serie TV come The Mandalorian, Star Wars: The Bad Batch e pure la prossima Il libro di Boba Fett. Non ci saranno altri film all'orizzonte per anni, e quindi questo sarebbe un ottimo momento per appendere la spada laser al chiodo e pensare ad altro. LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker sarà sicuramente un successo - è fondamentalmente uno dei titoli più attesi dell'anno sia dal pubblico che dalla critica - ma ripetere l'esperimento "next gen" con gli spin-off sarebbe assurdo.

Al contempo, non ci dispiacerebbe affatto se lo stesso trattamento fosse riservato a vecchi titoli LEGO che meriterebbero davvero una rispolverata. Il primo che ci viene in mente è LEGO Il Signore degli Anelli, una delle produzioni più complesse e ispirate di TT Games, se non altro per la curata riproduzione in miniatura di una Terra di Mezzo praticamente open world, cosa che per il 2012 non era certo scontata.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, l'iconico finale di Episodio V versione LEGO

Se è vero che i videogiochi LEGO si somigliano un po' tutti, sarebbe disonesto affermare che TT Games abbia sempre dormito sugli allori senza tentare qualche innovazione. Già il summenzionato LEGO Il Signore degli Anelli ci aveva provato con un'interessante componente GDR, ma abbiamo avuto tie-in come LEGO Harry Potter dove lo sviluppatore britannico aveva azzardato una divertente dinamica di gameplay legata ai movimenti degli stick che simulavano quelli delle bacchette magiche. LEGO Indiana Jones, invece, appartiene letteralmente alla preistoria del genere e potrebbe approfittare del nuovo film in uscita per una sonora svecchiata.

Insomma, non ci dispiacerebbe che TT Games lavorasse su licenze nuove di zecca, ma il restyling ammodernato di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è troppo goloso per rinunciare a qualcosa di simile nei confronti dei migliori tie-in LEGO che abbiamo giocato. Speriamo dunque che sia un apripista, nonché una solida base per il futuro del franchise.