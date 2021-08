Horizon Zero: Dawn, l'upgrade a 60fps per PS5 a confronto con PS4 e PS4 Pro in un video

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dove mette alla prova l'upgrade a 60fps gratuito per PS5 di Horizon: Zero Dawn, confrontandolo con le versioni PS4 e PS4 Pro.

Ieri Horizon: Forbidden West è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, dove per l'occasione è stato confermato il rinvio del gioco, che sarà disponibile il 18 febbraio 2022. In compenso Guerrilla Games ha pubblicato poche ore fa un upgrade gratuito di Horizon: Zero Dawn, grazie al quale la versione PS5 ora può raggiungere i 60 fps e la risoluzione 4K tramite checkerboard.

La video analisi di ElAnalistadeBits dell'upgrade per PS5 constata che effettivamente il gioco ora gira a 60fps in maniera stabile in quasi tutte le situazioni, anche nelle sequenze più concitate che mettono in difficoltà le versioni PS4 e PS4 Pro. Un altro cambiamento degno di nota è quello riguardanti i tempi di caricamento, notevolmente più rapidi ora su PS5.

Insomma l'upgrade a PS5 si è fatto attendere molto, ma il risultato sembrerebbe soddisfacente. Ne approfitterete per farvi una seconda partita di Horizon: Zero Dawn?