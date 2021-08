Amazon Gaming Week: la tastiera Razer Huntsman Tournament Edition al prezzo più basso di sempre

Le offerte della Amazon Gaming Week includono portatili, componentistica, monitor e anche i soliti noti, ovvero quelle periferiche che finiscono regolarmente in sconto. Tra questi c'è la tastiera meccanica Razer che questa volta, però, spicca per il prezzo più basso di sempre.

La Razer Huntsman Tournament Edition è infatti in sconto effettivo di circa 57 euro e con un prezzo di 79,99 euro risulta più economica anche rispetto alle offerte del Prime Day. Allettante quindi, visto che parliamo di una tastiera TKL di ottima qualità con cavo staccabile, tasti double shot, switch ottici lineari e una longevità promessa di 100 milioni di battute.

Pur inferiori, comunque, sono interessanti anche le offerte sulla Razer BlackWidow, in sconto di 29 euro e disponibile allo stesso prezzo del Prime Day, e la elegante HyperX Alloy Origins, equipaggiata con switch HyperX Red, cavo staccabile, tasti programmabili e in sconto di 25 euro.

Minimale ma compatta, ben costruita e funzionale.

