eFootball: il dettaglio di una delle immagini ufficiali sta facendo impazzire i giocatori

Che ci fa lì il guardalinee?

Il dettaglio di una delle immagini ufficiali di eFootball pubblicate oggi da Konami sta facendo impazzire i giocatori, visto che contiene un errore davvero marchiano: cosa ci fa il guardalinee a centro campo? Come potete notare dall'immagine in testa alla notizia, che abbiamo modificato per sottolineare la stranezza, quello che teoricamente dovrebbe essere l'arbitro impugna proprio una bandierina da giudice di linea.

Naturalmente non si tratta di chissà quale scandalo: probabilmente è una piccola disattenzione di chi ha composto l'immagine e di chi l'ha controllata prima della pubblicazione. Nondimeno è la prima volta che qualcosa di simile accade alla serie di Konami (eFootball è l'erede dei PES) e in tanti non hanno mancato di sottolineare la cosa.

Prima di lasciarvi vi rammentiamo che eFootball sarà disponibile in tutto il mondo come free-to-play da questo autunno, inizialmente su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam. Successivamente sarà lanciato anche su dispositivi iOS e Android.