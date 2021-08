Halo Infinite: i requsiti di sistema PC sono next-gen

343 Industries ha svelato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Halo Infinite. I requisiti minimi sono abbordabili, mentre quelli consigliati decisamente meno. Di base per giocare al meglio il nuovo Halo bisognerà dotarsi di una scheda video di penultima o di ultima generazione, visto che viene consigliato montare una GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT. Le specifiche non ci dicono a quale risoluzione e framerate possano ambire i possessori di una configurazione come quella consigliata, ma si spera che raggiunga i 60fps. Anche i 16GB di RAM non sono male, nonostante ormai non stupiscano più di tanto.

Halo Infinite PC - configurazione minima



Sistema operativo: Windows 10 RS3 x64

Processore: AMD FX-8370 o Intel i5-4440

Scheda video: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

Memoria: 8 GB di RAM

Hard Disk: 50GB disponibili

DirectX: 12

Halo Infinite PC - configurazione raccomandata



Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k

Scheda video: Radeon RX 5700 XT o Nvidia RTX 2070

Memoria: 16 GB di RAM

Hard Disk: 50GB disponibili

DirectX: 12

Giusto ieri è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Halo Infinite: l'8 dicembre 2021. Come promesso, il gioco ce la farà ad uscire entro l'anno corrente.