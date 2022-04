PlayStation Studios: annuncio di una "enorme" acquisizione a breve, per Greg Miller e Jeff Grubb

Sony a quanto pare è pronta a svelare un'acquisizione "enorme" per i PlayStation Studios, stando alle fonti di Greg Miller e Jeff Grubb, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

All'inizio di questa settimana Miller aveva posticipato il suo podcast settimanale in quanto si aspettava grandi novità da parte di Sony nei giorni scorsi oltre all'annuncio dei nuovi tier del PlayStation Plus. Una di queste, come confermato nell'episodio andato in onda ieri, era l'ingresso di un nuovo team nella scuderia dei PlayStation Studios. Sia Miller che Grubb hanno affermato di aver sentito voci di un'acquisizione "molto grande" da diverse fonti, ma di cui al momento non hanno ulteriori dettagli.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, per quanto molto probabilmente Sony continuerà la sua "campagna acquisiti" anche nei prossimi mesi. Tuttavia è difficile credere che una nuova acquisizione verrà confermata a breve, dato che giusto la settimana scorsa è stato annunciato l'ingresso di Haven Studios di Jade Raymond nei PlayStation Studios.

Rimanendo in casa Sony, stando a un annuncio di lavoro, Firesprite sta lavorando a un horror tripla A realizzato con Unreal Engine 5.