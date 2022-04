The Last of Us: bozza della trama della Parte 3 pronta e dettagli sul multiplayer da un leaker

Stando a una serie di indiscrezioni condivise su Twitter da Oops Leaks, che suggeriamo fin da subito di prendere con le molle, Naughty Dog ha completato la bozza della sceneggiatura di The Last of Us Parte 3, mentre lo studio attualmente sta lavorando a pieno regime al multiplayer free-to-play e una nuova IP.

Per quanto riguarda il multiplayer standalone di The Last of Us, il gola profonda afferma che nei piani iniziali doveva essere un battle royale ma che a un certo punto dello sviluppo il progetto è ripartito da zero. Ora viene descritto come un mix tra Escape from Tarkov e The Division con modalità di gioco ispirate alle Fazioni del multiplayer del primo capitolo della serie. Sarà un free-to-play e verrà lanciato prima su PS5 e successivamente su PC. A suo avviso il reveal ufficiale è previsto entro la fine dell'anno con pubblicazione programmata nei primi mesi del 2023.

Oops Leak ha parlato anche di una nuova IP single-player sempre in lavorazione presso gli studi di Naughty Dog. Stando alle sue fonti avrà un setting fantasy e il progetto è piena produzione, ma Neil Druckmann non sembrerebbe essere coinvolto nel progetto.

Infine, il leaker afferma che una prima bozza della trama di The Last of Us Parte 3 è stata già completata, ma i lavori sul sequel non sono ancora iniziati in quanto lo studio al momento sta dando la priorità ai progetti sopracitati. Tuttavia, lo sviluppo potrebbero iniziare prima del previsto grazie alla rapida espansione dell'organico di Naughty Dog.

Raccomandiamo nuovamente di prendere queste indiscrezioni con le pinze. Oops Leaks in passato ha riportato varie indiscrezioni ma non tutte si sono rivelate azzeccate, mentre altre devono essere ancora confermate, dunque non è la più attendibile delle fonti.

Stando a degli annunci di lavoro, effettivamente Naughty Dog sembrerebbe essere al lavoro su più progetti contemporaneamente e uno di questi sappiamo per certo che è un gioco multiplayer standalone di The Last of Us.