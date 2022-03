Sony PlayStation acquisisce Haven Studios, il team di Jade Raymond

Nuova acquisizione da parte di Sony PlayStation, con Haven Studios che diventa parte integrante dei PlayStation Studios, dopo l'accordo di collaborazione che era stato già siglato in precedenza con il nuovo team di Jade Raymond.

Come riferito da Hermen Hulst, capo dei Worldwide Studios di Sony PlayStation direttamente sul PlayStation blog, congiuntamente con un messaggio da parte della stessa Jade Raymond, fondatrice del team nonché tra gli autori dell'originale Assassin's Creed presso Ubisoft, Sony ha deciso di acquisire completamente il team Haven Studios, dopo alcuni mesi di semplice collaborazione.

"Jade Raymond porta una dose di esperienza dai suoi traguardi nell'industria e di passione contagiosa per la creazione di giochi, mentre il resto della leadership del team Haven è ugualmente impressionante come esperienza sul campo", scrive Hulst nel messaggio di benvenuto per il nuovo team di PlayStation Studios.

Per l'occasione, viene inoltre confermato che Haven Studios sta lavorando a un gioco tripla A multiplayer, come era già emerso in passato, con i dettagli usciti in precedenza che parlavano di un gioco live service che si inserirà dunque tra gli svariati progetti in corso, in questo ambito, da parte di Sony.

"Abbiamo iniziato a lavorare con Jade e il suo team all'inizio del 2021 quando ancora dovevano annunciare la formazione del team", prosegue Hulst, "Dal loro primo progetto, siamo stati ispirati dalla visione di Haven per la creazione di un'esperienza multiplayer moderna che riunisca insieme i giocatori in nuove e significative maniere".

"Siamo sempre stati sicuri della loro esperienza creativa e tecnica, nella capacità di portare a termine un progetto così ambizioso e siamo emozionati di investire nel loro viaggio verso lo sviluppo di una nuova IP originale per PlayStation".