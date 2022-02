Haven Studios: il nuovo team di Jade Raymond perde già il co-fondatore Sebastien Puel

Haven Studios, il nuovo team di Jade Raymond che sta lavorando attualmente a un'esclusiva PS5, ha già perso un elemento chiave con l'uscita di scena del co-fondatore Sebastien Puel, il quale ha deciso di lasciare il team dopo meno di 10 mesi dalla sua costituzione.

"È con grande tristezza che annunciamo l'uscita dal team di uno dei membri fondatori, Seb Puel", ha riferito Haven Studio a GamesIndustry.biz al riguardo, "Seb è un talento raro la cui carriera ha stabilito dei precedenti da leader e ci mancheranno la sua energia e il suo entusiasmo mentre continuiamo il nostro viaggio qui in Haven".

Non sappiamo ancora quale sia il nuovo percorso di Puel, ma nel frattempo il ruolo di Chief Operating Officer, che era suo, è stato affidato a Pierr-Francois Sapinski, con Paola Jouyaux che prenderà il ruolo di Executive Producer.

A dire il vero, l'annuncio dell'uscita di scena di Puel risale a circa un mese fa, dunque la permanenza di Puel all'interno di Haven è ancora minore, pari a circa 8 mesi, considerando che la fondazione del team è di maggio 2021, dunque non sappiamo precisamente quanto possa aver già contribuito al nuovo progetto in sviluppo, in ogni caso si registra già la prima defezione all'interno del nuovo studio di Jade Raymond.

Nel frattempo, continua il mistero sul gioco in sviluppo presso Haven: è stato annunciato fin dall'inizio come un'esclusiva PS5, la quale a quanto pare "spingerà la console al limite", secondo quanto riferito dalla Raymond, mentre sono già diverse le conferme sul fatto che si tratti di un GaaS online.