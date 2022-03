Elden Ring diventa il titolo Xbox più giocato dopo Fortnite in USA

Elden Ring non si ferma più: il titolo sviluppato da FromSoftware è attualmente il più giocato su Xbox negli USA, dietro solo al battle royale Fortnite: un risultato incredibile.

Ricorderete che all'inizio del mese Elden Ring era dietro GTA 5 su Xbox e risultava ottavo nella classifica dei giochi più popolari sulla console Microsoft per quanto concerne il mercato americano.

Ebbene, col passare delle settimane il soulslike non ha perso terreno come solitamente accade, bensì ha guadagnato ulteriori quote, superando blockbuster come il già citato GTA 5 (qui l'analisi della versione next-gen).

Non solo: Elden Ring ha avuto l'incredibile capacità di sorpassare anche la maggior parte delle più quotate produzioni free-to-play, nella fattispecie Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Destiny 2, Roblox e il comparto multiplayer di Halo Infinite.

Insomma, la sensazione è che i 12 milioni di copie vendute per Elden Ring possano essere solo l'inizio di una progressione che ha del mostruoso e che sembra aver superato i confini videoludici per diventare un fenomeno di costume.