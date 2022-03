Spider-Man: No Way Home, data d'uscita in home video in Italia e edizioni speciali

Spider-Man: No Way Home ha una data d'uscita anche in Italia per quanto riguarda il mercato home video, ovvero il 12 aprile 2022, con anche una serie di edizioni speciali da collezione previste per tale data sul mercato italiano.

Dopo l'uscita in digitale, dunque, a partire dal 12 aprile Spider-Man: No Way Home sarà presente anche in versione Home Video, praticamente nella stessa data che era stata annunciata anche in USA con tanto di mitico meme riprodotto dai protagonisti del film per l'occasione.

L'ultimo capitolo con protagonista l'Uomo Ragno sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (con doppio disco 4K+Blu-ray) e una Steelbook da collezione sempre con doppio disco 4K Blu-ray.

Spider-Man: No Way Home, edizione speciale con magnete

Tutte le edizioni conterranno come gadget esclusivo una calamita da collezione, mentre quelle Blu-ray, 4K e Steelbook saranno arricchite anche da oltre 80 minuti di contenuti extra, tra cui easter egg, errori sul set e tantissime curiosità sullo spider-verse.

In questo nuovo capitolo, Tom Holland torna nei panni dell'amichevole Supereroe di quartiere del Marvel Cinematic Universe in una super produzione che riunisce oltre vent'anni di storie legate alla serie, insieme a Zendaya nel ruolo di Michelle "MJ" Jones-Watson e l'iconico Benedict Cumberbatch in quelli dello stregone supremo Doctor Strange. Il tutto diretto dal regista Jon Watts, già dietro la macchina da presa di "Spider-Man: Homecoming" e "Spider-Man: Far From Home".