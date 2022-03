Spider-Man: No Way Home, un video con le gag per celebrare l'uscita in digitale

Spider-Man: No Way Home si mostra con un video dedicato alle gag sul set, pubblicato da Sony per celebrare l'uscita del film in formato digitale, Blu-Ray e DVD. Occhio agli spoiler!

La casa giapponese aveva annunciato la data di uscita in home video per Spider-Man: No Way Home, salvo poi anticipare il lancio in formato digitale al 15 marzo, evidentemente sia negli USA che in Europa.

Dunque il film è già disponibile per l'acquisto sulle piattaforme streaming, ad esempio Amazon Prime Video e Chili, a prezzi che vanno da 13,99€ per la versione a risoluzione standard e passano a 16,99€ per HD o 4K.

La gag reel viene in questo caso presentata come un assaggio dei contenuti extra che troveremo su DVD e Blu-Ray, e mostra alcuni simpatici siparietti fra i protagonisti di Spider-Man: No Way Home.

Avendo totalizzato incassi superiori ad Avatar negli USA, sarà interessante capire quanto la pellicola Sony riuscirà a realizzare in home video.