Silent Hill, nel nuovo trademark si parla di realtà virtuale: una versione in VR?

Silent Hill ha recentemente ricevuto un rinnovo del trademark da parte di Konami, ma questo sembra contenere anche degli elementi nuovi e inaspettati, come riferimenti alla realtà virtuale che potrebbero far pensare a possibili applicazioni del gioco in ambito VR.

La serie continua ad essere al centro di voci di corridoio e Konami sembra voler fare di tutto per mantenercelo, pur non annunciando assolutamente nulla al riguardo. Un caso strano che si spiega con il grande desiderio, da parte di molti utenti, di rivedere Silent Hill in qualche forma, dopo la famosa cancellazione del promettente progetto Silent Hills di Hideo Kojima.

Di fatto, Konami continua a tacere, al di là della volontà dichiarata di rilanciare le sue serie storiche, ma tutto quello che abbiamo sono semplici speculazioni su manovre molto vaghe da parte del publisher.

Silent Hills, un'immagine di come probabilmente doveva essere il gioco di Hideo Kojima in base a P.T.

La nuova registrazione del trademark è una di queste: Konami ha rinnovato i diritti sui marchi di alcuni suoi giochi storici come Silent Hill, Gradius, Frogger e Tokimeki Memorial, come abbiamo riportato, ma successivamente sono emersi altri dettagli interessanti.

In particolare, si tratta di una menzione per "headset VR" che sembra collegata al nuovo Silent Hill, facendo pensare a una possibile versione per realtà virtuale. Nel trademark è stata dunque aggiunta la possibilità che il marchio venga utilizzato per un progetto legato alla VR e tanto basta per far partire nuove speculazioni.

Ovviamente è probabile che si tratti di una semplice manovra cautelativa, con Konami intenzionata a coprire la maggiore quantità possibile di potenziali utilizzi del marchio Silent Hill mettendoci dentro anche la realtà virtuale, cosa che non presuppone un effettivo progetto in corso, ma questo non ferma certamente l'immaginazione.