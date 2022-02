Spider-Man: No Way Home ha superato gli incassi di Avatar in USA

Spider-Man: No Way Home ha superato il film Avatar di James Cameron per incassi negli Stati Uniti, dopo aver dominato le classifiche per nove settimane di fila. In totale, il film prodotto da Sony ha finora prodotto ricavi per 769.988 milioni di dollari, contro i 760.5 milioni di Avatar.

Spider-Man: No Way Home è riuscito nell'impresa in soli sessanta giorni, mentre la cifra di Avatar fa riferimento al ciclo completo di vita del film, che comprende i nove mesi nei cinema nel 2009 e il rilancio nel 2010, quest'ultimo fruttato 10,7 milioni di dollari. Comunque sia, Avatar vince ancora nella classifica dei ricavi globali, con i suoi 2,84 miliardi di dollari incassati, contro gli 1,8 miliardi di dollari incassati dal film dell'uomo ragno.

Considerando tutte le posizioni della classifica USA, Spider-Man: No Way Home è il terzo film per incassi, dietro a Star Wars: Il risveglio della forza (936,6 milioni di dollari) e Avengers: Endgame (858,3 milioni di dollari). Spider-Man difficilmente riuscirà a eguagliarli, visto che entrambi hanno superato Avatar in minore tempo: 20 giorni per Star Wars e 23 giorni per Avengers.