Morbius: recensioni della stampa distruggono il film Marvel di Sony, media voti bassissima

La critica internazionale ha condiviso le proprie recensioni di Morbius e il risultato non è affatto positivo. Il voto su Rotten Tomatoes è 18% al momento della scrittura, mentre su Metacritic è 36/100.

Tramite Rotten Tomatoes, possiamo leggere opinioni molto dirette come quella di Scott Campbell (We Got This Covered), secondo cui "Morbius è un grande passo indietro per l'universo Spider-Man di Sony e il peggiore film Marvel prodotto da molto tempo a questa parte." Charlotte O'Sullivan del Londor Evening Standard afferma invece "Un film che ruba soldi, così maldestro da farti domandare se i piani alti di Sony siano membri nichilisti di una setta di non morti". Andrew Gaudion di THN afferma invece: "È una pozzanghera fangosa fatta blockbuster; senza scopo, noioso e senza polso."

Morbius

Su Metacritic possiamo leggere le parole di Emma Kiely di Collider, la quale afferma che "Il problema centrale di Morbius è una sceneggiatura pigra e poco stimolante. Non viene dato peso o profondità a nessun personaggio. C'è poco umorismo e quando cerca di fare una battuta ironica, fallisce miseramente."

Peter Bradshaw di The Guardian afferma invece: "È davvero un film incredibilmente inutile e stupido: l'impostazione buono/cattivo tra Morbius e Milo è confusa e cancellata dalla lotta morale non particolarmente convincente all'interno di Morbius stesso. Sia Leto che Smith devono continuare a fare il malefico ringhio demoniaco che cambia faccia, ed è intensamente stupido. Speriamo che l'universo esteso di Spider-Man si estenda abbastanza da includere qualcosa di più interessante."

Come potete vedere, l'opinione media non è affatto positiva. Ciò detto, ricordiamo che anche Venom (che avrà anche un terzo film) aveva ottenuto molte critiche, con un 30% su Rotten Tomatoes, ma alla fine ha ottenuto incassi record e il pubblico lo ha premiato con un 81%. Vedremo cosa accadrà con Morbius.