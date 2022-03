Horizon Forbidden West: l'ultimo update aggiunge un'opzione di gameplay molto utile

Horizon Forbidden West è stato da poco aggiornato. Tra le varie correzioni, l'update 1.09 introduce un'opzione di gameplay molto utile: la possibilità di disattivare le animazioni di raccolta di alcuni oggetti, così da rendere più veloce il gioco ed evitare di bloccare la protagonista ad ogni interazione con l'ambiente.

L'update 1.09 di Horizon Forbidden West è stato pubblicato il 30 marzo 2022, ma nella lunga lista di modifiche "minori" dell'aggiornamento non era stato notato che era stata introdotta una nuova opzione per disattivare l'animazione di raccolta degli oggetti. Un giocatore se ne è però reso conto e ha deciso di segnalarlo tramite Reddit. Per attivare l'opzione, si deve andare in Impostazioni e poi Generale, trovando poi la voce delle animazioni di raccolta.

Aloy contro una macchina di Horizon Forbidden West

Le animazioni per gli animali, le macchine e gli scrigni non possono essere disattivate. Tutte le altre, però, possono essere rimosse e per questo Aloy non deve più abbassarsi. Questo significa che è possibile correre accanto agli oggetti e premere triangolo per raccoglierli senza nemmeno rallentare. Si tratta di un ottimo modo per rendere più rapida l'esplorazione e la raccolta degli oggetti in Horizon Forbidden West.

Viene inoltre confermato che la raccolta degli oggetti, senza animazione, è valida anche quando Aloy sta cavalcando una creatura meccanica di Horizon Forbidden West.