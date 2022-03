Horizon Forbidden West: patch 1.09 disponibile, miglioramenti tra shimmering e altro

Horizon Forbidden West ha ottenuto in queste ore la nuova patch 1.09, che sembra essere un aggiornamento di una certa importanza per il gioco PS5 e PS4, che risolve diversi problemi e introduce vari cambiamenti, come vediamo nei dettagli ufficiali pubblicati da Guerrilla Games.

Uno dei problemi che dovrebbe essere almeno parzialmente risolto è quello dello "shimmering", ovvero l'effetto "sbrilluccichio" che colpisce il gioco per un problema di nitidezza in rapporto alla risoluzione e al movimento dello schermo, in particolare per quanto riguarda vegetazione ed elementi di scenario.

Guerrilla riferisce di aver studiato il problema e di aver fatto progressi, ma che i lavori sono comunque ancora in corso per migliorare ulteriormente.

Dal punto di vista grafico, dunque, gran parte dei cambiamenti riguarda questo problema rilevato già da tempo, mentre tecnicamente sono state effettuate delle riduzioni nei tempi di caricamento, correzioni di crash, aggiustamenti in termini di traduzione e spellino e una sistemazione ad alcuni problemi che emergevano nell'opzione di rimappatura dei tasti.

Oltre a questi aspetti, la maggior parte delle correzioni riguarda questioni legate a singole quest ed elementi di gameplay. Trovate il lungo elenco di aggiustamenti effettuati ai vari problemi con riferimento alle singole quest a questo indirizzo, con una grande quantità di bug, glitch e imperfezioni varie che sono stati corretti tra quest principale, secondarie e attività nel mondo di gioco.

Prosegue dunque il lavoro di evoluzione di Horizon Forbidden West, a pochi giorni di distanza dal rilascio della patch 1.08.