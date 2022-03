PlayStation Store, giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro con gli Sconti di Primavera

PlayStation Store ha lanciato oggi una nuova offerta, gli Sconti di Primavera, grazie a cui è possibile acquistare diversi giochi PS4 a meno di 10 euro. Quali sono i titoli più interessanti?

Partiamo da Ace Combat 7: Skies Unknown (recensione), l'ultimo episodio della storica serie targata Bandai Namco, disponibile in promozione a soli 6,99€ anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus: si tratta del prezzo più basso di sempre per il gioco.

Prezzo più basso di sempre anche quello di Shenmue I & II (recensione), la raccolta rimasterizzata dei primi due capitoli della saga diretta da Yu Suzuki, che può essere vostra per 6,99€ anziché 34,99: un'ottima occasione per recuperare questi classici.

Molto interessanti le offerte riguardanti Sniper Elite 4 (recensione), disponibile a 6,99€ anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus; BioShock: The Collection (recensione), che viene via a 9,99€ anziché 49,99; e One Piece: World Seeker (recensione), che può essere vostro per 9,79€ anziché 69,99.

Vale infine la pena di segnalare Assassin's Creed Chronicles - Trilogy (recensione) a 6,24€ anziché 24,99, Lords of the Fallen (recensione) a 4,99€ anziché 19,99 per gli abbonati a PlayStation Plus e l'ottimo strategico XCOM 2 (recensione) a 2,49€ anziché 49,99.