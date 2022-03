PS5 e Xbox Series X ancora introvabili: lunga vita ai giochi cross-gen?

A quasi un anno e mezzo dal lancio, PS5 e Xbox Series X sono ancora introvabili nei negozi, con Sony e Microsoft che non riescono a soddisfare l'enorme domanda di un mercato sempre più in crescita. In tutto ciò i giochi realizzati esclusivamente per piattaforme next-gen sono davvero pochissimi, anche guardando a quelli in uscita nei prossimi mesi e quelli già annunciati per il 2023, con i publisher che ancora non hanno intenzione di abbandonare l'ampia base installata di PS4 e Xbox One, anche a causa dell'attuale situazione del mercato. Lunga vita ai titoli cross-gen, quindi, con tutti i pro e i contro del caso.

Probabilmente lo saprete già, ma la pandemia e la crisi di approvvigionamento di materiali, in particolare i semiconduttori, sta avendo un impatto estremamente negativo sulla produzione delle console ammiraglie di Sony e Microsoft sin dal lancio. Come prevedibile le cose purtroppo non sono migliorate nel 2022 anzi sembrerebbero persino peggiorate e in Italia nel primo trimestre i drop di nuovi stock di PS5 e Xbox Series X presso i negozi online si possono contare sulle dita di una mano monca.

Giusto per far capire quanto è drammatica la situazione, gli analisti di DFC Intelligence hanno dovuto dimezzare le previsioni sulla crescita del mercato console per l'anno in corso, proprio a causa della scarsa disponibilità delle console next-gen nei negozi, persino peggiore di quella prevista inizialmente. Dubitiamo che le cose miglioreranno nel corso dei prossimi mesi e non è per "gufare": le stime affermano che la crisi dei semiconduttori continuerà per tutto il 2022, con possibili segnali di ripresa solo nella seconda metà dell'anno o a partire da settembre. Di conseguenza Sony si è ritrovata a spingere forte su PS4 anche per tutto il 2021, mentre Microsoft ha la fortuna di poter contare su Xbox Series S, modello a cavallo tra le due generazioni che a quanto pare è più semplice da produrre e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

PS5 e Xbox Series X

La scarsa reperibilità di PS5 e Xbox Series X probabilmente sta influenzando anche i piani dei publisher. Sia chiaro, un periodo di assestamento cross-gen ci sarebbe stato a prescindere, come già accaduto con il passaggio da PS3 e Xbox 360 a PS4 e Xbox One: comprensibilmente è difficile abbandonare una base installata complessiva da oltre 100 milioni di console. Tuttavia l'attuale instabilità del mercato probabilmente ha costretto i publisher a rivedere piani sul lungo periodo. Non ci stupiremmo, dunque, se il pensionamento di PS4 e Xbox One venisse rimandato addirittura al 2024, con un buon numero di giochi che per forza di cose dovranno scendere a compromessi tecnici per rimanere a cavallo tra le due generezioni. Ma è per forza un male?

Per chi ha già una PS5 e/o una Xbox Series X indubbiamente sì, lo è, dato che un buon numero di produzioni, anche di un certo spessore, non sfrutteranno a pieno il potenziale delle console Microsoft e Sony. Questo non significa necessariamente giochi dal comparto tecnico vetusto, ad esempio Horizon Forbidden West e Forza Horizon 5 su PS5 e Xbox Series X sono una gioia per gli occhi, ma è chiaro che in molti casi ci sono e ci saranno dei compromessi importanti.

D'altro canto, chi ancora non è riuscito ad acquistare PS5 o Xbox Series X (e sono in tanti) grazie a questo periodo di transizione generazionale allungato può continuare a giocare alle ultime novità e quelle in arrivo in futuro. Immaginate con l'attuale situazione del mercato che disgrazia sarebbe stata se un Elden Ring o un Horizon Forbidden West, giusto per fare un paio di esempi, fossero stati esclusivamente per console next-gen, con milioni di giocatori letteralmente tagliati fuori e milioni di dollari di incassi persi per le case di sviluppo.

E voi che ne pensate? Siete tra i fortunati possessori di PS5 e Xbox Series X? E in caso contrario siamo curiosi: state giocando le ultime novità su PS4 e Xbox One o avete deciso di rimandare l'acquisto per quando riuscirete a mettere finalmente le mani su una console next-gen?

