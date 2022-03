PS5 e Xbox Series X|S, DFC riduce le stime per il 2022: non si trovano nei negozi

DFC Intelligence, compagnia specializzata in consulenze nel settore videoludico, ha annunciato di aver dimezzato le stime per la crescita del mercato console per il 2022, in quanto la disponibilità di PS5 e Xbox Series X|S nei negozi potrebbe essere persino più scarsa del previsto.

In precedenza DFC aveva stimato una crescita del mercato console dell'8% nel 2022 rispetto all'anno precedente, ma ora ha rivisto le sue previsioni, scendendo al 4% per un totale di 49 miliardi di dollari. L'azienda aveva ovviamente già messo in conto i problemi relativi alla crisi dei semiconduttori, ma a quanto pare la situazione si è ulteriormente aggravata, probabilmente anche a causa della chiusura temporanea del secondo stabilimento più grande di Foxconn.

PS5 e Xbox Series X

"Avevamo già previsto che le unità di PS5 sarebbero state limitate, ma ora pensiamo che la situazione sia persino peggiore", ha detto David Cole di DFC in un'intervista con GamesIndustry.

DFC afferma che la scarsa disponibilità sta impattando negativamente sia le vendite di PS5 che Xbox Series X|S, ma che Sony è la compagnia che ci rimetterà di più, visto l'elevata richiesta per la sua console ammiraglia, cosa che dunque potrebbe garantire un vantaggio a Microsoft.

"Guardando al futuro la domanda è se la carenza di PS5 consentirà a Microsoft di guadagnare terreno con Xbox Series X|S e con il suo servizio online Game Pass", afferma Cole. "Alcuni sondaggi condotti di recente da DFC dimostrano che PS5 è ancora la console preferita con margine significativo. Tuttavia, con Microsoft che continua a far crescere la sua libreria di contenuti le cose potrebbero cambiare."

In ogni caso, le nuove stime di DFC non rappresentano brutte notizie solo per Microsoft e Sony, ma anche per tutti i giocatori che, a distanza di un anno e mezzo dal lancio di PS5 e Xbox Series X|S, ancora non sono riusciti a passare alla next-gen in quanto le due console sono molto difficili da trovare nei negozi.