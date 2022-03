Call of Duty 1, 2 e World at War: remaster in arrivo per un leaker

Call of Duty 1, 2 e World at War potrebbero tornare sotto forma di Remastered in futuro, stando a quanto afferma Ralph, noto leaker per quanto riguarda il panorama della serie sparatutto di Activision Blizzard.

Stando alle sue fonti il gola profonda afferma su Twitter che Activision sta considerando l'idea di pubblicare delle remaster dei vecchi titoli della serie Call of Duty realizzate ad hoc per le nuove console, a mo' di "tappabuchi" tra le uscite dei giochi "Premium".

Per Ralph i candidati per una versione rimasterizzata sono Call of Duty 1 (2003), 2 (2005) e World at War (2008), nonché una versione potenziata tramite retrocompatibilità di Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered, incluso, come riportato ieri, un porting del gioco per Nintendo Switch.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in quanto non è possibile verificarne l'attendibilità in nessun modo. Di certo ad alcuni dei fan di lunga data della serie potrebbe far piacere rigiocare i primi capitoli della serie tirati a lucido.

Nel frattempo, Activision Blizzard ha annunciato che Snoop Dogg sarà il nuovo operatore di Call of Duty Mobile, Vanguard e Warzone.