Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean – Parte 2, trailer e periodo di uscita su Netflix

Durante il corso dell'AnimeJapan 2022, Warner Bros Japan ha presentato un nuovo trailer de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean e ha annunciato che la Parte 2 dell'anime, dunque dall'episodio 13 al 24, sarà disponibile su Netflix durante il corso dell'autunno 2022.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra riassume brevemente alcuni dei momenti salienti dei primi episodi della serie per poi successivamente mostrare alcune delle scene, personaggi e relativi stand che vedremo nella seconda parte dell'anime.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean è la sesta serie tratta dall'opera di Hirohiko Araki. La protagonista è Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, ed ambientata nel penitenziario Green Doplhin Street, in Florida, dove è stata rinchiusa a causa di un complotto ordito da un vecchio alleato di Dio Brando.

La prima parte dell'anime è disponibile su Netflix dallo scorso dicembre. Insomma ci sarà dunque da attendere ancora un po' prima di vedere come proseguiranno le (dis)avventure di Jolyne.

Sempre durante il corso dell'autunno 2022 arriverà anche JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, riedizione del picchiaduro che include oltre 50 personaggi della serie per PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.