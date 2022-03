Elden Ring: Torrente in origine aveva un attacco e più animazioni

Durante lo sviluppo di Elden Ring a un certo punto FromSoftware aveva intenzione di dotare Torrente, il destriero del Senzaluce, di un attacco e un numero maggiore di animazioni, che alla fine per un motivo o per un altro non sono state inserite nel gioco. La conferma arriva da un video su YouTube di Zullie the Witch che mostra in azione alcune degli elementi relativi a Torrente non visibili in gioco ma ancora presenti tra le righe di codice.

Come possiamo vedere nel video, Torrente avrebbe potuto utilizzare in Elden Ring un potentissimo calcio con le due zampe posteriori, in grado persino di scagliare in aria i nemici umanoidi. Non è chiaro il motivo per cui l'attacco non è stato incluso nel gioco, ma un'ipotesi è che molto probabilmente la sua esecuzione era troppo macchinosa e poco utile contro avversari di grossa taglia (dato che non possono essere sbalzati in aria) e alla fine dunque gli sviluppatori hanno semplicemente scartato l'idea.

Nel filmato vediamo anche una serie di altre animazioni per Torrente che alla fine non sono state utilizzate. Alcune sono particolarmente interessanti, come quelle in cui si riposa a terra e bruca dell'erba, in quanto suggeriscono che forse nei piani iniziali il destriero poteva apparire nel mondo di gioco anche senza doverlo per forza cavalcare.

Rimanendo in tema, di recente è stato scoperto un glitch in Elden Ring che permette di lanciare dei pericolosi incantesimi invisibili nel multiplayer PvP.