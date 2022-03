GrezzoDue: l'account YouTube di Giochi Penosi è stato censurato

Lo studio di sviluppo italiano Giochi Penosi, attualmente al lavoro su GrezzoDue, ha reso noto tramite Facebook che YouTube ha censurato il suo account ufficiale, cancellandolo definitivamente.

Tutti i video dei giochi, compresi i trailer di GrezzoDue, sono andati perduti.

I nostri comunque non si sono persi d'animo e hanno aperto un altro account chiamato... Giochi Corretti, in cui per adesso è visibile solo un video degli sviluppatori che giocano a una versione moddata di Sifu.

Leggiamo l'aulico messaggio con cui Giochi Penosi ha provato a spiegare la situazione:

Il banner di Giochi Penosi

Sapevamo di avere i federali alle calcagna.

Ieri sera stavamo lavorando al nostro nuovo gioco del calcio, quando all improvviso degli SWAT armati fino ai denti si sono calati dal camino e hanno iniziato a sparare. Mentre i vetri schizzavano e i proiettili fischiavano (maledetti proiettili! lo sapevano che sono il nostro unico punto debole!) siamo riusciti a rifugiarci dietro a le pentole de la cucina come su Jurassic Park™.

Purtroppo il nostro account Youtube non ce l'ha fatta, è stato brutalmente assassinato. Così, senza neanche dirci un cazzo, mandarci un'email, una sega di niente, tutti i nostri video (inclusi quelli del mio diciottesimo) sono andati perduti come lacrime nella pioggia.

Chi ci conosce sà che oltre alla cazzonaggine che ci pervade, abbiamo sempre messo un sacco di cura in tutto quello che facciamo. Non abbiamo mai molestato, minacciato o vessato nessuno su Internet. Solo dal vivo!

Visto che non si può dire un cazzo, mai più, viviamo dentro una distopia di merda venuta fuori da una fiction della Rai piena di coglioni, è possibile che non dureremo più a lungo da nessuna parte. Se volete rimanere in contatto con noi prima dell inevitabile, seguiteci su Twitch (dove saremo molto più attivi e dureremo pochissimo) e sul nostro nuovo canale Youtube

https://www.twitch.tv/giochipenosi

https://www.youtube.com/channel/UCIY22qJ1Klz960ZeENDpRIA

Ah e comunque col cazzo che ce daremo per vinti ovviamente! anzi, sfrutteremo la cosa per avere nuovi spunti per prendere sempre più per il culo chi se lo merita e faremo tesoro dei bei momenti andati, continuando a creare quello che cazzo ci pare, come cazzo ci pare!

Grazie a tutti per il supporto, semo stati contenti che i nostri video v hanno fatto ride negli anni!

Che aggiungere? Beati loro che possono scrivere così tante parolacce.